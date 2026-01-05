Alrededor de 30.500 hogares están sin luz en Berlín luego del presunto sabotaje del sábado

Unos 30.500 hogares permanecen sin suministro eléctrico este lunes en el suroeste de Berlín, tras el presunto sabotaje ocurrido el sábado y reivindicado por un grupo de extrema izquierda, que afectó inicialmente a 45.000 viviendas y fue condenado por el gobierno alemán “en los términos más severos”.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, informó este lunes en una rueda de prensa que el “grave atentado” impactó en un primer momento a unos 100.000 ciudadanos, correspondientes a 45.000 hogares, aunque precisó que ya se ha restablecido el suministro a 14.500 viviendas y a cerca de 500 clientes comerciales, lo que equivale a un cuarto de los establecimientos afectados.

“La situación sigue siendo un reto”, señaló Wegner, quien destacó que las autoridades locales habilitaron albergues de emergencia y coordinan apoyo con hoteles para alojar a los vecinos afectados, agregando que 46 de las 47 residencias de ancianos ya fueron reconectadas a la red eléctrica.

El alcalde también respondió a las críticas por la lentitud en la reparación de la red, indicando que, de acuerdo con el operador, los trabajos no concluirán antes del próximo jueves.

Wegner subrayó la “complejidad” de los daños en el cableado, así como las temperaturas bajo cero, factores que dificultan técnicamente las labores de reparación, y afirmó que se evalúan alternativas para reconectar a los hogares que continúan sin luz, calefacción y, en muchos casos, sin cobertura móvil.

La senadora de Interior, Iris Spranger, arremetió contra los presuntos responsables del sabotaje, señalando que no se trataría solo de “extremismo de izquierdas”, sino de “terrorismo de izquierdas”, y solicitó que la Fiscalía General del Estado asuma las investigaciones.

El supuesto atentado fue reivindicado en un escrito difundido en internet por el autodenominado “Grupo Volcán”, un presunto colectivo de inspiración anarquista que desde 2011 se ha atribuido una decena de ataques contra infraestructuras.

El “Grupo Volcán” sostiene en su manifiesto que su objetivo no era dañar a particulares, sino sabotear la central de gas de Berlín Lichterfelde, argumentando motivos medioambientales y de lucha contra el capitalismo.

“Un ataque así contra nuestra infraestructura eléctrica es un delito grave que no se puede justificar de ninguna manera. Los perpetradores han puesto en riesgo conscientemente a personas, en especial a pacientes hospitalarios, ancianos y familias con niños pequeños”, declaró el portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, Sebastian Hille, durante una rueda de prensa ordinaria.

El portavoz añadió que la prioridad inmediata es restablecer el suministro eléctrico a los hogares afectados y recalcó la necesidad de esclarecer con rapidez los hechos para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Por su parte, una portavoz del Ministerio del Interior, Sonja Kock, explicó que la Oficina para la Protección de la Constitución está analizando el escrito de reivindicación, aunque advirtió que el examen aún no ha concluido.

No obstante, indicó que en los últimos tiempos se han incrementado cualitativamente los ataques contra infraestructuras críticas y que la quema de cables suele “pertenecer al repertorio de los círculos de extrema izquierda”.