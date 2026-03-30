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Alumno de 15 años intentó ingresar con arma de fuego a colegio en Curicó

Según informa Radio Biobío, el hecho ocurrió en las inmediaciones del Colegio Polivalente Japón, ubicado en la calle Fresias de la mencionada comuna de la Región del Maule.

Patricia Schüller Gamboa
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Alumno de 15 años intentó ingresar con arma de fuego a colegio en Curicó

Un estudiante de 15 años fue detenido luego de intentar ingresar a un colegio de Curicó con un arma de fuego cargada.

Según informa Radio Biobío, el hecho ocurrió en las inmediaciones del Colegio Polivalente Japón, ubicado en la calle Fresias de la mencionada comuna de la Región del Maule.

El complejo procedimiento policial lo está tomando en este momento personal de Carabineros, luego de contener al adolescente.

Cuatro tiros en la recámara

El estudiante, perteneciente al mismo establecimiento educacional, portaba al interior de su mochila un arma de fuego con cuatro tiros en la recámara, informó Carabineros.

Sin embargo, de manera oportuna se descubrió el arma y el joven no alcanzó a ingresar al colegio. En este sentido, el menor de edad está siendo contenido por su madre, que ya llegó al lugar.

Al llegar personal policial, el adolescente hizo entrega del arma a la madre y ésta a personal policial, tras lo cual se procedió a la detención del menor de 15 años, de primero medio.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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