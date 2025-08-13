Alumno del Liceo Lastarria de Providencia terminó quemado luego de lanzar molotov en incidentes

Esta mañana se registraron nuevos incidentes en liceos emblemáticos de la Región Metropolitana, específicamente en el Liceo José Victorino Lastarria, ubicado en Providencia.

Según Carabineros, uno de los estudiantes que participaba en los desórdenes resultó con quemaduras al manipular una bomba molotov.

“Alumnos del liceo José Victorino Lastarria, siendo alrededor de las diez de la mañana, salieron del liceo a manifestarse. Dentro de esto cuando personal COP llega al lugar ellos efectivamente empiezan a lanzar bombas molotov al personal y uno de los alumnos al lanzar la bomba molotov se les expande el tema de la combustión que lleva la bomba molotov, en este caso la bencina, y al parecer se quema el cuello”, indicó la institución.

Además, agregaron que “hasta el momento no sabemos dónde se encuentra” el alumno lesionado, y que al revisar el sitio del suceso, tanto dentro como fuera del establecimiento, en el acceso se halló sangre, aparentemente de otro estudiante. Según el reporte, “al verificar el sitio del suceso que está dentro del liceo y fuera obviamente en el ingreso hay sangre, al parecer también de un alumno, pero que tampoco es habido el alumno que está lesionado, porque él quebró una mampara de vidrio que está el ingreso pero si hay bastante sangre en el lugar”.

En cuanto al joven quemado, precisaron que “no mantenemos mayores antecedentes de este alumno debido a que cuando sucede esto, otros alumnos lo toman entre ellos y se lo llevan fuera del liceo por Avenida Providencia”. De momento no se cuenta con su identidad, ya que los docentes tampoco pudieron reconocerlo: “al verificar con los docentes del liceo esto tampoco pudieron verificar su rostro porque el que estaba al parecer se cortó una mano estaba encapuchado cuando le sucedió el hecho”.

Finalmente, señalaron que “mantenemos búsqueda en los centros asistencial” y que habrían participado “alrededor de 100 alumnos, hicieron quemas de algunas cosas como basurero”.