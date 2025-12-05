Alumnos de educación técnico profesional sorprendieron a Boric y a empresarios con auto propulsado por hidrógeno verde

Invitados especiales, pertenecientes al mundo de la educación técnico-profesional, tuvieron una destacada participación en el Encuentro Anual de la Industria que se realizó en el campus Beauchef de la Universidad de Chile. Se trata del equipo HydroRacers del Liceo Bicentenario Industrial Domingo Matte Pérez de Maipú, establecimiento perteneciente a la Red de Liceos Sofofa, brazo educativo del gremio.

Los alumnos Valentina Mena (tercero medio de la especialidad de Química Industrial) y Maximiliano Tobar (cuarto medio de la especialidad de Mecánica Automotriz) sorprendieron al Presidente Boric con el auto propulsado por hidrógeno verde que ellos mismos acondicionaron y con el que ganaron el Premio Especial por Mejor Diseño de Auto en H2 Grand Prix realizado en Chemnitz (Alemania), torneo mundial que se llevó a cabo en agosto y en el que compitieron equipos de estudiantes de todo el mundo.

De esta forma, se convirtieron en el único team de Latinoamérica en recibir un reconocimiento en dicha categoría.

Los jóvenes acaban de llegar de Azerbaiyán, país en el que participaron en la competencia internacional SAF, demostración que congregó a 20 equipos de alumnos provenientes de distintas partes del mundo y en la que obtuvieron el segundo lugar, tras completar 588 vueltas en una exigente carrera de cuatro horas.

“La presencia de nuestros estudiantes en el Encuentro Anual de la Industria refleja el compromiso de Sofoga con un modelo educativo estrechamente vinculado a las necesidades del sector productivo. Ver a nuestros jóvenes presentar proyectos como autos a escala propulsados por hidrógeno verde demuestra no solo la capacidad innovadora, sino también la solidez de una formación técnico-profesional que promueve competencias, talento y visión de futuro”,señaló Pablo Kusnir, gerente general de la Corporación Sofofa, entidad que administra siete liceos técnicos en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y Biobío.

El Mandatario, en compañía de la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, se dio tiempo para felicitar a los alumnos, compartir con ellos y conocer más sobre sobre H2 Grand Prix, programa internacional de formación y aprendizaje en ciencia e ingeniería para estudiantes de enseñanza media, que brinda una experiencia práctica en el diseño, construcción y competencia de vehículos controlados remotamente y propulsados por una celda de combustible de hidrógeno verde.

Su desarrollo permite a los jóvenes, fortalecer competencias técnico-profesionales y habilidades sociales, mientras aprenden sobre sostenibilidad ambiental, energía renovable y H2V. En 2026 se realizará una nueva versión en Chile, organizada por Corporación Sofofa, que se abrirá a estudiantes de colegios científico-humanistas de todo Chile.