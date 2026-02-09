Alvarado responde a propuesta de Tohá de regularizar migrantes irregulares antes del cambio de mando

El futuro titular del Interior, Claudio Alvarado, respondió a la propuesta impulsada por la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien llamó al Gobierno del Presidente Boric a regularizar a más de 180 mil migrantes en situación irregular antes del cambio de mando.

Según consignó 24Horas, Alvarado calificó la iniciativa como una “decisión política de última hora”, señalando que regularizar migrantes irregulares en esta etapa del Gobierno tendría como objetivo condicionar a la próxima administración.

“Sería de muy mal gusto, a un mes del término de Gobierno, tomar decisiones respecto a migrantes irregulares cuyas consecuencias de esa decisión no las va a asumir el gobierno actual”, afirmó.

La polémica se originó luego de que Tohá defendiera el proceso de empadronamiento realizado durante esta administración, el cual permitió registrar a más de 180 mil personas en situación irregular.

Según explicó en el podcast de Felipe Kast (Evópoli), el objetivo fue que quienes se encontraban fuera del sistema pudieran acercarse al Estado sin temor.

“Nunca les prometimos que los íbamos a regularizar, nunca, pero sí los llamamos a acercarse y a decir aquí estoy yo. Y más de 180 mil personas lo hicieron”, sostuvo la exministra, destacando que estas personas entregaron voluntariamente sus datos personales y domicilios.

Tohá advirtió que si el próximo gobierno asume con una política de expulsiones masivas, estas personas quedarían en una situación especialmente vulnerable.

“Si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie, las tiene ahí, las 180 mil con su dirección, su número de documento, todas empadronadas. Entonces yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente”, indicó.

Finalmente, Tohá advirtió que una política migratoria basada en expulsar indiscriminadamente puede terminar afectando a personas que no han cometido delitos “porque son los más fáciles de pillar”, concluyó.