Home Triunfo "Álvarez habla por primera vez de la barbarie en avellaneda y rela..."

Álvarez habla por primera vez de la barbarie en Avellaneda y relata dramático momento que vivió su hijo de 9 años

El técnico de Universidad de Chile rompió el silencio tras los graves hechos de violencia que cancelaron el partido ante Independiente por Copa Sudamericana. Además, el DT agradeció a Colo Colo y resaltó a Arturo Vidal y Esteban Pavez por el apoyo.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, habló este viernes en conferencia de prensa, previo al Superclásico  de este domingo ante Colo Colo, y se refirió por primera vez a los graves hechos de violencia ocurridos la semana pasada en el Estadio Libertadores de América, que obligaron a cancelar el partido de vuelta contra Independiente en Avellaneda por la Copa Sudamericana.

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/alvarez-habla-por-primera-vez-de-la-barbarie-en-avellaneda-y-relata-dramatico-momento-que-vivio-su-hijo-de-9-anos

Source Texto: La Nación/Foto: Captura
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Familia de Talagante denuncia el robo de sus queridos ...

A las 3:03 de la madrugada del 18 de agosto, los responsables ingresaron en un camión a la parcela de la familia. Un minuto más tarde giraron por la entrada y se detuvieron. A las 3:07 dieron la vuelta y cometieron el robo, demorando poco más de media hora en concretarlo.

Leer mas
Nacional

Masiva “Bailetón” dio recreo al deporte y movilizó adu...

El Centro Deportivo Dragones de La Reina convocó a más de medio centenar de parejas fanáticas de mostrar sus dotes en la pista y una gran cantidad de público. La gran “Bailetón” generó el encuentro de vecinos de todas las edades con la excusa de mover el cuerpo, enfocado principalmente en los mayores de suelo reinino. La competencia estuvo evaluada por el histórico bailarín Sergio Valero, que presidió el jurado.

Leer mas
Nacional

Fiscal nacional desestima presiones de Carmona por Jad...

Ángel Valencia sostuvo, en entrevista con Radio Agricultura, que “en este caso la investigación fue cerrada por la fiscal a cargo y ella ya presentó acusación. Si lo hizo es porque estima que hay antecedentes suficientes para que el imputado -que ahora es acusado- sea condenado por los delitos que se señalan”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/