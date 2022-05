Andrés Velasco: Plebiscito se dará “en un ambiente económico bastante difícil”

El exministro de Hacienda, Andrés Velasco, analizó el borrador de la nueva Constitución, las circunstancias en las que se realizará el plebiscito de salida y cómo afectará el resultado al Gobierno.



En diálogo con Radio Infinita, el economista manifestó que, a su criterio, “el plebiscito va a ocurrir en un ambiente económico bastante nocivo y bastante difícil”.



Sobre cómo los resultados podrían influir en la gestión del Gobierno, expresó: “Depende de en qué medida se transforme en un veredicto sobre el Gobierno y su gestión. Ahí creo que el Gobierno se ha hecho un flaco favor, porque al tomar partido de modo tan total por la Constitución, y al atar el futuro del Gobierno con el futuro de la Constitución, está diciendo bueno los invito a que al evaluar la Constitución me evalúen a mí también”.



“Creo que eso, desde el punto de vista de la táctica política, no fue muy astuto el Gobierno. Además, que hay una cierta paradoja. Por un lado, voceros de Gobierno le dicen a la gente oiga no se pronuncie sobre la Constitución, porque no está lista hay que esperar el texto final, y acto seguido dicen es muy buena la vamos a apoyar de todos modos. Ahí hay una contradicción flagrante”, agregó.



El académico también se refirió a ciertas normas contenidas en el borrador constitucional: “Me parece absolutamente extemporáneo que detalles del sistema de salud o de cualquier otra política pública se estén discutiendo en un marco constitucional. Eso no corresponde. Debilita la democracia. Transforma las futuras elecciones en un ejercicio que el día de mañana puede ser enteramente banal. Eso no le hacía bien al país, no le hace bien a la democracia. Eso no existe en ninguna parte del mundo”.



“Chile es un país muy centralizado y hay que descentralizar. La fragmentación y atomización total que esta Constitución parecería buscar, creo que al final no favorece a nadie, menos aún a las regiones. La mejor manera de no tener poder político es estar consignado en una unidad chiquitita, que tiene poca población, poco presupuesto y poco peso político”, afirmó respecto de la norma sobre Estado regional.



Sobre el sistema político que se propone, señaló que “en esa dimensión el balance es bastante negativo. El sistema actual es malo. Algunos defienden lo que está saliendo en el borrador de la nueva Constitución, de que no es tan distinto a la actual. Eso tiene algo de cierto y algo de inexacto”.



“Pero bueno si después de todo este largo proceso estamos terminando con algo que en materia política no es tan distinto al actual, y el actual está funcionando pésimo, eso no puede ser un buen balance, todo lo contrario. Creo que hay una gran ausencia en el texto, que es todo lo referido al sistema electoral. Yo dije en una columna que esto era como escribir las reglas del fútbol, sin especificar como se mete un gol, cuantos jugadores hay en la cancha o si la pelota es redonda u ovalada”, cerró Velasco.