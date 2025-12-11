Anuncian tormentas eléctricas para Santiago el domingo de elecciones: Revisa a qué hora y en qué zonas ocurrirá

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, adelantó que podrían registrarse tormentas eléctricas durante tres días de lo que queda de la semana, fenómeno que provocaría lluvia en varias regiones del país.

En su espacio en “T13 AM”, la experta señaló que las tormentas podrían producirse este jueves 11 de diciembre, así como el sábado 13 y el domingo 14, jornada en la que millones de chilenos están llamados a votar en las elecciones presidenciales.

“Es normal en esta época del año las tormentas en diciembre en el norte, por el invierno altiplánico, o el invierno boliviano, como se llama coloquialmente”, explicó la meteoróloga.

Según adelantó, la lluvia podría registrarse este jueves desde la Región de Coquimbo hasta la del Maule. “En la tarde se va a desarrollar nubosidad en la cordillera y esto va a hacer que se generen tormentas eléctricas entre la Región de Coquimbo y la del Maule”, indicó, afirmando que va a “suceder exactamente lo mismo” que el sábado 6, cuando también hubo precipitaciones.

La probabilidad de tormenta eléctrica se extendería entre las 13 y las 19 horas de este jueves, y “se ve más fuerte” en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

¿Dónde y a qué hora caería lluvia para las elecciones?

Se espera que este domingo 14 de diciembre, día de las elecciones, la temperatura máxima llegue a 21°C en la Región Metropolitana.

En el matinal de Canal 13, “Tu Día”, Michelle Adam explicó que “según los últimos reportes” existe una “probabilidad de 75%” de que se registren precipitaciones cerca de las 11:00 horas del domingo en la capital.