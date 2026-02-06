Home Internacional "argentina crea oficina de respuesta oficial para desmentir “..."

Argentina crea Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “falsedades”

En un comunicado, la recién creada entidad indicó que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”. “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, sostuvo.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Argentina crea Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “falsedades”

El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial con el objetivo de “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios de comunicación y de la casta política”.

En un comunicado, la recién creada entidad indicó que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”. “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, sostuvo.

“Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, indicó.

En este sentido, recalcó que, desde el primer día, el gobierno “decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político”. “Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”, añadió.

Por otra parte, las autoridades negaron que esta oficina busque “convencer ni imponer una mirada” sino “lograr que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”. “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”, remarcó.

La medida resulta similar a la adoptada el pasado mes de diciembre por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que anunció la creación de una plataforma para apuntar a medios de comunicación considerados “parciales”. La web, bajo el nombre de “Media Bias” busca, según el gobierno, desmentir lo que considera noticias falsas y bulos sobre su propia gestión.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Lago General C...

El Lago General Carrera es uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos de la Patagonia, destacado por sus paisajes y opciones de navegación. Antes de visitarlo, es clave considerar el clima cambiante y la disponibilidad de servicios turísticos en la zona.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Reserva Nacion...

La Reserva Nacional Los Flamencos es uno de los lugares turísticos en Chile más representativos del altiplano atacameño. Antes de visitarla, es clave considerar la altura, los salares protegidos, la fauna altiplánica y las regulaciones ambientales vigentes.

Leer mas
Nacional
Dirección del Trabajo realizó 380 mil fiscalizaciones ...

Casi el 30 por ciento de las inspecciones terminó con la aplicación de multas. Comercio, servicios administrativos y transporte fueron los sectores más fiscalizados entre 2022 y 2025.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/