Argentina crea Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “falsedades”

El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial con el objetivo de “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios de comunicación y de la casta política”.
En un comunicado, la recién creada entidad indicó que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”. “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, sostuvo.
“Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, indicó.
En este sentido, recalcó que, desde el primer día, el gobierno “decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político”. “Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”, añadió.
Por otra parte, las autoridades negaron que esta oficina busque “convencer ni imponer una mirada” sino “lograr que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”. “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”, remarcó.
La medida resulta similar a la adoptada el pasado mes de diciembre por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que anunció la creación de una plataforma para apuntar a medios de comunicación considerados “parciales”. La web, bajo el nombre de “Media Bias” busca, según el gobierno, desmentir lo que considera noticias falsas y bulos sobre su propia gestión.
Argentina crea Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “falsedades”
