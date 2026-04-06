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Artemis II entra oficialmente a la órbita lunar luego de más de 50 años de ausencia humana

Con este importante hito, se dio inicio al periodo de observación lunar. Además, los cuatro astronautas de la misión lograron romper un récord del Apolo 13, al convertirse en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra.

Leonardo Medina
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Artemis II entra oficialmente a la órbita lunar luego de más de 50 años de ausencia humana

Un hecho histórico consiguieron este lunes los cuatro astronautas de Artemis II, luego de entrar oficialmente a la órbita lunar y comenzar el periodo de observación cerca de las 14:45 horas.

Dicho evento marcó el regreso del hombre a la Luna tras más de 50 años, pues la última vez fue con el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

Los astronautas, además, rompieron un récord del Apolo 13, al convertirse en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra. Según consignó Emol, el Apolo 13 había establecido 400.171 kilómetros en la década de 1970.

Sin embargo, se espera que en esta jornada la misión supere en más de 6.600 kilómetros esta cifra, llegando a los 406.778 kilómetros de distancia.

Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston, manifestó que “hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera”. 

La tripulación, correspondiente a la más diversa en viajar a la Luna, está compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, el canadiense Jeremy Hansen y Christina Koch.

El citado medio precisó que Jeremy Hansen resaltó que el acontecimiento está pensado “para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo”. 

Bautizo” de dos cráteres

Por su parte, la tripulación propuso designar dos cráteres hasta ahora sin nombre, para llamarse “Integrity” y “Carroll”. 

El nombre “Integrity” es en honor a su apodo para la nave espacial. En tanto, “Carroll” es en homenaje a la difunta esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman. 

En total, se espera que el periodo de observación del satélite de la Tierra dure alrededor de siete horas.

Cabe destacar que, luego del despegue el pasado miércoles 1 de abril, desde Cabo Cañaveral (Florida), está previsto que el viaje termine este viernes con una zambullida frente a la costa de San Diego, California, en el océano Pacífico.

“Absolutamente espectacular”: Astronautas de Artemis II revelan que vieron el lado oscuro de la Luna
Source Texto: La Nación/Foto: NASA
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