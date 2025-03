Aseguran que Mariana Derderián suspendió entrevista con “Podemos Hablar” por promoción “sensacionalista”

Chilevisión había anunciado este miércoles que Mariana Derderián estaría este viernes 28 de marzo en “Podemos Hablar”, programa en donde la actriz daría su primera entrevista a casi un año de la muerte de su hijo. No obstante, en las últimas horas se reveló un inesperado vuelco en torno a esta conversación.

Y es que según informó Glamorama, la intérprete habría decidido suspender el diálogo con Diana Bolocco, el cual se grabaría este miércoles, después de ver la promoción que compartió el canal sobre la entrevista, acusando un supuesto “sensacionalismo” en el spot.

“La artista de 45 años sintió tal molestia y dolor al ver la promo, que quedó en una especie de shock por el ‘sensacionalismo’ que encontró en ella y canceló todo. La entrevista ya no se realizará. Al menos por ahora”, detallaron desde el mencionado portal.

Respecto a este spot, que ya no está disponible en redes sociales, se escuchaba a una voz en off decir: “Este viernes en PH por primera vez Mariana Derderián habla del dolor más grande de su vida”

Además, en el video, Derderián expresaba que “he tenido mucha pena, por supuesto, y la voy a tener siempre, yo no creo que me vaya a morir sin pena… Tengo que hacer que esto valga la pena”, mientras que la voz en off señalaba: “Un testimonio de valor y resiliencia”.

Finalmente, la promo concluía con la actriz manifestando que “tengo ganas de hablar de la muerte, pero de un lugar muy lindo, de un lugar luminoso”.