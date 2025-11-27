Home Nacional "asesinan a estudiante de arquitectura fuera de su casa en santiag..."

Asesinan a estudiante de arquitectura fuera de su casa en Santiago: fue baleado por un sujeto en bicicleta

Investigaciones preliminares de la Fiscalía ECOH indican que no se descarta ninguna hipótesis, ya que la víctima no fue robada, lo que abre dudas sobre la motivación del ataque y sugiere la posibilidad de un ajuste de cuentas.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Asesinan a estudiante de arquitectura fuera de su casa en Santiago: fue baleado por un sujeto en bicicleta

Un estudiante de Arquitectura, de 27 años, fue asesinado la madrugada de este jueves en las afueras del edificio donde vivía en Santiago Centro, luego de que un sujeto que circulaba en bicicleta lo abordara y le disparara al menos una vez en el tórax.

Según los antecedentes policiales, el crimen ocurrió pasadas las dos de la madrugada en la intersección de Avenida Matta con Santa Elena, cuando el estudiante regresaba a su hogar tras reunirse con amigos, recogió T13.

El joven, de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales, falleció en el lugar, sin alcanzar a recibir atención médica.

Investigaciones preliminares de la Fiscalía ECOH, indican que no se descarta ninguna hipótesis, ya que la víctima no fue robada, lo que abre dudas sobre la motivación del ataque y sugiere la posibilidad de un ajuste de cuentas.

La víctima no tenía condenas previas y se trataba de un estudiante universitario de 27 años, según confirmaron las primeras indagatorias.

Las instituciones correspondientes informaron que están revisando cámaras de seguridad del sector, lo que podría ayudar a esclarecer la dinámica del ataque y permitir identificar al autor del disparo.

“Afortunadamente el sector tiene muchas cámaras de seguridad, por lo que podremos determinar qué sucedió”, reveló el fiscal.

Source Texto: La Nación / Foto: t13
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Jara y Kast se enfrentan este jueves en el Primer Foro...

La instancia es organizada por diversas organizaciones como Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, Servicio Jesuita a Migrantes, Fondo Esperanza y la Fundación Superación de la Pobreza.

Leer mas
Nacional
Tribunal Supremo de la DC suspende militancia de Frei ...

Según consignó La Tercera, la instancia sesionó de forma extraordinaria para analizar la denuncia de la directiva de la colectividad, encabezada por su presidente, senador Francisco Huenchumilla, contra el exmandatario. El tribunal acordó –con un voto en contra- adoptar como medida disciplinaria cautelar la suspensión de la militancia del expresidente.

Leer mas
Nacional
Tribunal declara admisible querella de senador Espinoz...

La querella fue presentada tras los calificativos arbitrarios emitidos en plena Sala del Senado, episodio que generó un cruce entre ambos parlamentarios. Espinoza sostiene que las afirmaciones en su contra son falsas y constituyen un “atentado directo contra su honra y trayectoria pública”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/