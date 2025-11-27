Asesinan a estudiante de arquitectura fuera de su casa en Santiago: fue baleado por un sujeto en bicicleta

Un estudiante de Arquitectura, de 27 años, fue asesinado la madrugada de este jueves en las afueras del edificio donde vivía en Santiago Centro, luego de que un sujeto que circulaba en bicicleta lo abordara y le disparara al menos una vez en el tórax.

Según los antecedentes policiales, el crimen ocurrió pasadas las dos de la madrugada en la intersección de Avenida Matta con Santa Elena, cuando el estudiante regresaba a su hogar tras reunirse con amigos, recogió T13.

El joven, de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales, falleció en el lugar, sin alcanzar a recibir atención médica.

Investigaciones preliminares de la Fiscalía ECOH, indican que no se descarta ninguna hipótesis, ya que la víctima no fue robada, lo que abre dudas sobre la motivación del ataque y sugiere la posibilidad de un ajuste de cuentas.

La víctima no tenía condenas previas y se trataba de un estudiante universitario de 27 años, según confirmaron las primeras indagatorias.

Las instituciones correspondientes informaron que están revisando cámaras de seguridad del sector, lo que podría ayudar a esclarecer la dinámica del ataque y permitir identificar al autor del disparo.

“Afortunadamente el sector tiene muchas cámaras de seguridad, por lo que podremos determinar qué sucedió”, reveló el fiscal.