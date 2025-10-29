Asesor de Kaiser propone suprimir 16 ministerios y cita a Milei como referente

Víctor Espinoza, coordinador económico del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó el recorte de 15 mil millones de dólares anuales en el Estado que planea el abanderado para su eventual gobierno.



En entrevista con Radio Agricultura, el economista detalló que “esto es súper importante, porque los otros dicen que van a recortar y nunca dicen nada. Primero, vamos a reducir los ministerios de 25 a 9, y vamos a reducir los la subsecretaría de 40 a 18. Vamos a unificar el Ministerio del Interior con Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno”.



“El Ministerio de Economía se va a fusionar con Minería, Energía, Minería, Agricultura y Medio Ambiente. Porque ahí está todo el tema de la permisología, que vamos a eliminar”, afirmó.



“Vamos a crear el Ministerio de Desarrollo Humano, cuyo objetivo es la superación de la pobreza en Chile. Vamos a tener el Ministerio de Infraestructura, que va a vincular a Obras Públicas con Bienes Nacionales, con Vivienda y Urbanismo, y Transporte y Telecomunicación”, agregó.

“Milei redujo los ministerios de 22 a 8”



“El mejor ejemplo lo tenemos al otro lado de la cordillera: Javier Milei redujo los ministerios de 22 a 8”, explicó.



En la instancia, el coordinador además anunció que reducirán los programas “socialistas”, explicando que “en el gobierno central hay más de quinientos mil funcionarios públicos. Van a salir cien mil, porque el estado no es una agencia de empleo”.



“Con esto te puedes ahorrar 358 millones de dólares adicionales. O sea, tenemos 5.158 millones de dólares, reduciendo solo funcionarios del gobierno central. Es decir, no gente de los del sector de la salud, no gente del sector de la educación, sino que burocracia”, agregó.



“Vamos a eliminar los PMG, los programas de mejora de gestión, porque en el gobierno central todos se lo ganan. Ahí tienes 2.000 millones de dólares. Luego tenemos a los 81 mil funcionarios con multicontrato, en eso te puedes ahorrar 2.000 millones de dólares más”, añadió.



“Con este recorte eliminas el déficit fiscal, si le creemos a Nicolás Grau, que dijo que el déficit fiscal va a estar en torno a los ocho mil millones de dólares”, aseguró.