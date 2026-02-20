Así fue el momento cuando grúa cae en medio de construcción en Puerto Varas: hubo cortes de ruta y de luz

La caída de una grúa tipo pluma se registró esta tarde en la costanera de Puerto Varas, en medio de la construcción de un edificio de siete pisos.

El accidente ocurrió en una obra de la empresa Constructora Leben. El proyecto se ubica en Avenida Vicente Pérez Rosales 991.

De forma preliminar, no se reportan personas lesionadas. No hay heridos entre trabajadores, vecinos ni transeúntes.

El hecho obligó a implementar restricciones de tránsito en la zona. Se mantiene un corte en Avenida Vicente Pérez Rosales, entre calle Antonio Varas y calle Imperial.

En paralelo, la empresa Saesa realizó un corte de suministro eléctrico. La interrupción afecta el mismo tramo donde ocurrió la emergencia.

El alcalde Tomás Gárate llamó a la tranquilidad. “Quisiera en primer lugar hacer un llamado a la calma. Estamos todas las instituciones trabajando para así poder abordar esta emergencia de la mejor manera posible. Gracias a una identificación temprana de esta situación es que logramos efectuar un cordón de seguridad preventivo para así evitar que al momento de la caída de la grúa se generara algún algún herido”.

Medidas y desvíos de tránsito

La autoridad comunal entregó detalles sobre los efectos en la ciudad. “Al mismo tiempo quisiera comentar que hubo un corte en el tendido eléctrico en algunos sectores que van a ser informados por los medios de la municipalidad y al mismo tiempo hay ciertos desvíos de tránsito. Por lo tanto, es necesario, les pido por favor, informarse de manera activa a través de los canales de comunicación del municipio, ya que los desvíos desde Ensenada hacia Puerto Varas son por calle Colo Colo y por calle Antonio Varas y al mismo tiempo desde Puerto Varas hacia Ensenada a través de calle Puente y Manzana. El tránsito se va a haber interrumpido y van a haber mayores tiempos de viaje, pero esperamos estar trabajando durante toda la tarde y noche para así poder recuperar la conectividad en este tramo de la Costanera”.

Se espera congestión vehicular durante la jornada. Las autoridades indicaron que los trabajos se extenderán durante la tarde y la noche.