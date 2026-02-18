Home Nacional "así fue el momento en que extranjero intentó evitar su secuestro:..."

Así fue el momento en que extranjero intentó evitar su secuestro: pagaron por su liberación

Eduardo Córdova
Un hombre dominicano, de 43 años, estuvo secuestrado durante 12 horas en Independencia. Los delincuentes lo capturaron cuando se encontraba junto a su pareja y lo obligaron a subir a un automóvil. Minutos antes, la víctima intentó huir y corrió varias cuadras por la comuna. Sin embargo, fue perseguido y alcanzado por los antisociales.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre intenta escapar. En las imágenes se observa al dominicano corriendo por la vía pública. Poco después aparece el vehículo en el que finalmente fue secuestrado.

Los captores exigieron $30 millones para dejarlo en libertad. Tras permanecer retenido durante 12 horas, la víctima fue liberada y logró escapar.

Fuentes del caso señalaron a Emol que sí hubo pago de rescate. No obstante, el monto entregado no correspondió a la totalidad de lo exigido por los secuestradores.

El hombre afectado es comerciante y tiene locales de comida en Independencia. De acuerdo con el relato de su pareja, había recibido amenazas hace aproximadamente dos semanas.

La investigación quedó a cargo de la BIPE Antisecuestros. La unidad especializada espera tomar declaración al afectado para esclarecer la dinámica del delito y avanzar en la identificación de los responsables.

