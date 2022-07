Asociación de Isapres: “El sector se encuentra en una situación crítica”

La Asociación de Isapres manifestó, a través de un comunicado, que “el sector se encuentra en una situación crítica”.



De esta manera, el gremio le respondió a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, quien criticó a las isapres por querellarse en contra de los afiliados que hayan acudido ante la justicia para evitar el alza de precios y afirmó que no pensaba que estas empresas quiebren.



Detalló que “el sistema de isapres registra pérdidas por $ 170 mil millones en los últimos 15 meses. El problema de fondo no tiene que ver con esta cifra, sino con el impedimento para corregir esta situación provocado por la Superintendencia de Salud al desconocer las normas dictadas, solo meses antes, que disponen un mecanismo válido para el cálculo de los ajustes de precio”.



“Así, ante una imposibilidad de ajustar las tarifas y con los costos de salud al alza, coberturas fijas y de por vida para los afiliados, las Isapres caerían en un déficit permanente, que inevitablemente marcaría el final del sector”, argumentó.



La asociación agregó que “la Ley 21.350 congeló el precio de los planes por dos años y le quitó a las isapres la potestad de ajustar las tarifas, trasladándola a la Superintendencia de Salud. Esta entidad calculó la variación de costos en el sistema, constató un alza del 30% y fijó un 7,6% como tope de reajuste. Las isapres cumplieron cabalmente la norma, que fue objetada posteriormente por la Superintendencia de Salud y ahora está siendo revisada por la Corte Suprema”.



“Y a raíz del llamado de urgencia que ha hecho este gremio, la máxima autoridad del Ministerio de Salud ha emplazado a que las isapres usen ahorros para evitar un cierre forzoso. Pero si se considera la información del sistema desde 2018 hasta marzo pasado, el resultado es una pérdida de $14 mil millones. A ello se suma que los sectores productivos destinan los excedentes a distintas inversiones que empujan el empleo, permiten desarrollar la economía y el país, y no están disponibles en una cuenta”, recalcó el texto.



El gremio aseveró que “tal como afirmó la ministra de Salud, detrás de cada isapre existe un grupo controlador que hasta ahora ha asumido los costos del sistema para asegurar que se mantenga funcionando, sin embargo, esa figura no es sostenible, dado que un déficit financiero permanente pone en riesgo al grupo completo”.



“Debemos ser tajantes: las isapres ya no tienen margen de operación, hoy funcionan únicamente con aportes de capital de sus dueños y el cierre puede producirse en solo meses. Afirmar lo contrario es arriesgado, porque hay de por medio casi tres millones y medio de afiliados que escuchan llamados a la tranquilidad y que podrían verse, de la noche a la mañana, sin cobertura de salud, a la vez que Fonasa tendría que acoger a cientos de miles de nuevos afiliados en una red de prestadores estrecha y que mantiene abultadas listas de espera”, añadió.



Las isapres indicaron que “entendemos que el gobierno propone una reforma que establece un sistema de salud único que elimina las isapres. Pero si es que existe la decisión de cerrar las isapres administrativamente este año, por medio de impedir un ajuste de precios que permita cubrir las obligaciones contractuales, es importante que lo informen y expliquen el impacto que tendría para los beneficiarios”.



El gremio finaliza diciendo que “esperamos que en la próxima reunión con la ministra dra. Yarza, a fines de este mes, podamos informarle en detalle sobre la crítica situación financiera que aqueja al sistema isapres”.