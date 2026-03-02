Atacante mató a dos personas en Texas: había expresado “sentimientos a favor del régimen iraní”

El atacante que mató a dos personas y dejó a otras 14 heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Austin, Texas, había manifestado posturas en redes sociales vinculadas al régimen iraní. Así lo informó un monitor especializado en yihadismo, en medio de la investigación en curso.

La organización SITE Intelligence Group identificó al tirador, abatido por la policía, como Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense de origen senegalés. Además, el republicano Chip Roy, miembro de la Cámara de Representantes, difundió en X una imagen del atacante portando un rifle y usando una sudadera con la inscripción “Property of Allah (Propiedad de Alá)”.

SITE señaló que Diagne había expresado “sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense” en Facebook desde 2017. Asimismo, indicó que el sujeto publicó una fotografía sosteniendo lo que aparenta ser un rifle de asalto.

El agente especial del FBI, Alex Doran, afirmó que existen antecedentes que apuntan a un posible vínculo con terrorismo. En ese sentido, declaró que había “indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”.

Doran agregó que “por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo”. Por lo tanto, la investigación sigue abierta para determinar la naturaleza exacta del ataque.

El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI trabaja en coordinación con autoridades locales para esclarecer los hechos. Paralelamente, se recopilan antecedentes sobre el entorno y motivaciones del atacante.

El tiroteo ocurrió en un contexto de refuerzo de medidas de seguridad en diversas ciudades de Estados Unidos. Esto se produce tras el inicio de una ofensiva conjunta de ese país e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo Alí Jamenei junto a otros altos funcionarios.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, informó que el agresor fue abatido por agentes que respondieron rápidamente al ataque. El hecho se registró cerca de las 02:00 de la madrugada en una zona de bares de la ciudad.

Según detalló la autoridad, los agentes “se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso”. La intervención permitió neutralizar al atacante en el lugar.

Davis explicó que el hombre abrió fuego inicialmente con una pistola desde su vehículo contra clientes de Buford’s Backyard Beer Garden. Luego, descendió del automóvil con un rifle y continuó disparando contra peatones en el sector.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el refuerzo de la seguridad en infraestructura crítica del estado. Entre las medidas, se incluyen instalaciones energéticas, puertos y zonas cercanas a la frontera con México.

Abbott advirtió que “A cualquiera que piense aprovechar el conflicto actual en Oriente Medio para amenazar a los texanos o a nuestra infraestructura crítica, que lo entienda claramente: Texas responderá con una fuerza decidida y abrumadora para proteger nuestro estado”. Con ello, enfatizó la respuesta ante eventuales amenazas.