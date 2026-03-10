Australia confirmó asilo de cinco seleccionadas iraníes y extendió invitación al resto de jugadoras 

Home Triunfo "australia confirmó asilo de cinco seleccionadas iraníes y extendi..."

Las futbolistas recibieron visados humanitarios por parte del gobierno australiano. “No todas las jugadoras decidirán aceptar la oportunidad que Australia les ofrece. Lo importante es que tengan la mayor capacidad posible para decidir sobre su propio futuro”, dijo el ministro del Interior, Tony Burke.

El gobierno de Australia confirmó este martes que cinco futbolistas de la selección femenina de Irán permanecerán en el país, luego de recibir visados humanitarios. 

La situación ocurre tras la participación del equipo en la Copa de Asia, y debido a la preocupación por la seguridad de las jugadoras si regresaban a Irán.

El ministro del Interior australiano, Tony Burke, detalló que inició las conversaciones con las jugadoras en la madrugada del día anterior. 

De esta forma, cinco de ellas manifestaron su intención de quedarse, por lo que posteriormente fueron trasladadas a un lugar seguro con apoyo de la Policía Federal.

Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, había solicitado al gobierno australiano que concediera asilo para la selección femenina de Irán. Incluso, advirtió que Washington recibiría a las deportistas si Australia no accedía a refugiarlas.

El ministro Burke explicó que la decisión de solicitar ayuda fue “increíblemente difícil” para las jugadores, y no todas decidirán quedarse en el país.

“Respeto esa situación. No todas las jugadoras decidirán aceptar la oportunidad que Australia les ofrece. Lo importante es que tengan la mayor capacidad posible para decidir sobre su propio futuro”, planteó, según consignó Radio Biobío.

En tanto, el primer ministro, Anthony Albanese, señaló que las futbolistas “están seguras aquí y deberían sentirse como en casa”. 

Asimismo, remarcó que la oferta de apoyo sigue abierta para el resto de integrantes del equipo, en caso de solicitar ayuda.

Texto: La Nación
