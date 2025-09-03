Home Política "avanza en la cámara proyecto que otorga un día libre en el trabaj..."

Avanza en la Cámara proyecto que otorga un día libre en el trabajo por muerte de una mascota

La propuesta busca incorporar al Código del Trabajo un artículo que otorgue a todo trabajador un día hábil de permiso en caso de la muerte de su mascota o animal de compañía, según informó El Mercurio.

Eduardo Córdova
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó este martes a Sala el proyecto de ley que otorga un día libre por el fallecimiento de una mascota.

Se entiende por mascota lo establecido en la Ley 21.020, que define como tales a “aquellos animales domésticos, cualquiera sea su especie, que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o de seguridad”. Se excluyen los animales regulados por leyes especiales.

El diputado Diego Ibáñez (FA) destacó en X que la iniciativa fue aprobada de forma unánime en la comisión de Trabajo, señalando que “este avance humaniza el mundo del trabajo y reconoce ese dolor”.

El proyecto está compuesto por seis iniciativas refundidas, la más antigua presentada en 2021.

Al menos dos de estas mociones fueron impulsadas por diputados de la UDI y RN.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
