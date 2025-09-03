Avanza en la Cámara proyecto que otorga un día libre en el trabajo por muerte de una mascota

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó este martes a Sala el proyecto de ley que otorga un día libre por el fallecimiento de una mascota.

La propuesta busca incorporar al Código del Trabajo un artículo que otorgue a todo trabajador un día hábil de permiso en caso de la muerte de su mascota o animal de compañía, según informó El Mercurio.

Se entiende por mascota lo establecido en la Ley 21.020, que define como tales a “aquellos animales domésticos, cualquiera sea su especie, que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o de seguridad”. Se excluyen los animales regulados por leyes especiales.

El diputado Diego Ibáñez (FA) destacó en X que la iniciativa fue aprobada de forma unánime en la comisión de Trabajo, señalando que “este avance humaniza el mundo del trabajo y reconoce ese dolor”.

El proyecto está compuesto por seis iniciativas refundidas, la más antigua presentada en 2021.

Al menos dos de estas mociones fueron impulsadas por diputados de la UDI y RN.