Ávila por suspensión de clases en “narcofuneral” en Valparaíso: “No tuve todos los antecedentes”

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, abordó sus dichos del 21 de marzo pasado, el día en que se realizaría un “narcofuneral” en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso, lo que provocó que varios establecimientos decidieran modificar su jornada o incluso suspenderla.



Ávila sostuvo en ese momento que “es una buena decisión que un establecimiento diga ‘voy a suspender clases’, con recuperación probablemente, un día en que hay un fenómeno en una población que puede ser y poner en riesgo a los estudiantes”.



Este viernes se refirió a sus dichos en entrevista con T13 Radio, y afirmó que “es importante entender el contexto. Fueron 15 colegios que adecuaron su horario, 3 decidieron cerrarlos. La decisión de cerrar los establecimientos siempre es una prerrogativa de los directores de las escuelas. Y sin necesariamente tener toda la información a la vista, cuando a mí me preguntan eso, yo en el papel que tengo, empaticé”.



“Yo no tuve todos los antecedentes para ver la perspectiva general. Sin duda alguna, tal como lo ha señalado la ministra del Interior, no puede ser el narco el que establezca el calendario escolar. Por supuesto que no nos parece que las clases sean suspendidas, en ningún caso. Esa es una respuesta solamente desde la empatía cuando me preguntan por un caso en particular. A mí nadie me señaló en la pauta de 15 establecimientos, yo no tenía ninguna de esa información”, sumó.



En la misma línea, el secretario de Estado indicó que “las escuelas tienen que convertirse en espacios seguros y lo que está haciendo el Gobierno, en particular nuestro ministerio en coordinación con Interior, es generar todas las condiciones para que situaciones como estas no interrumpan el servicio educativo, pero siempre hay una prerrogativa de los padres de enviar a sus hijos a las escuelas y la de los propios directores”.



ASISTENCIA ESCOLAR



El secretario de Estado abordó también el plan de reactivación escolar que está llevando a cabo su cartera, y explicó que “tenemos, si bien buenas noticias, creemos que aún hay que seguir insistiendo. Hay un mensaje que hemos establecido en todas nuestras vocerías, lo ha hecho desde el Presidente y los ministros sobre la importancia de asistir a la escuela y asistir todos los días”.



“Hemos tenido este año, este primer mes de marzo, un reporte de un aumento de un 4% en la asistencia a clases. Eso es bien importante. Si bien los promedios del año pasado eran 85%, que eso es como que el país completo hubiese tenido inasistencia grave, a un 89% estamos acercándonos a los datos de pre pandemia”, añadió.



El titular del Mineduc señaló que “Chile siempre ha tenido sobre un 90, 91, 92, y ahora estamos en 89 en este primer mes. Nosotros pensamos que si seguimos insistiendo, con todas las acciones que hemos desarrollado en relación con orientar a las escuelas de cómo atraer a los estudiantes y mantenerlos en las salas de clases, podemos llegar sobre el 90, ojalá que a mitad de año”.