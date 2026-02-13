Avión de influencer deja la Antártica tras más de siete meses de aterrizar sin permiso

El avión del influencer de Estados Unidos, Ethan Guo, dejó la Antártica tras haber aterrizado sin permiso el 28 de junio de 2025.



A través de un comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer que “la aeronave Cessna 182Q Skylane, matrícula norteamericana: N182 WT, que en su momento fuera piloteada por señor Ethan Guo y aterrizara sin autorización, comenzó su itinerario de regreso vía Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas”.



“Lo anterior, una vez que el responsable de la aeronave, así como el piloto chileno que realiza el vuelo, acreditaran el cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos para este tipo de vuelo ante la DGAC”, indicaron.



Tras aterrizar sin permiso, Ethan Guo debió enfrentar a la justicia. La Fiscalía Regional de Magallanes ofreció una salida alternativa, la cual fue aceptada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.



En el fallo, el juez Franco Reyes Pozo aprobó la salida alternativa bajo las condiciones de donar la suma de 30.000 dólares a Fundación Nuestros Hijos, y, además, se decretó la prohibición de ingreso de Ethan Guo a territorio nacional por el término de tres años.



El pasado 9 de septiembre, el influencer entregó dicha donación que será destinada a financiar programas de rehabilitación oncológica infantil, en el marco de la colaboración con el Hospital St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis.