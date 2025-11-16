Home Nacional "bachelet llama a que “el nuevo gobierno que llegue construy..."

Bachelet llama a que “el nuevo gobierno que llegue construya sobre lo que hemos concluido todos los gobiernos anteriores”

La exmandataria dijo que "cada candidato es distinto, no es un candidato nunca de continuidad" y agregó que "creo que es súper importante la unidad de todas las fuerzas democráticas progresistas".

Patricia Schüller Gamboa
La expresidenta, Michelle Bachelet, llegó la mañana de este domingo hasta el local de votación, en la comuna de La Reina, y ofreció un punto de prensa tras emitir su voto.

Bachelet remarcó que espera que “el nuevo gobierno que llegue construya sobre lo que hemos concluido todos los gobiernos anteriores”, consignó Emol.

“Cada candidato es distinto, no es un candidato nunca de continuidad”, sostuvo y agregó que “creo que es súper importante la unidad de todas las fuerzas democráticas progresistas”.

Bachelet planteó que “más allá de lo que suceda en estas elecciones, es clave que haya un grupo de personas que creemos en un progreso, pero que ese progreso le llegue a todos. Que creemos en la igualdad; que no aceptemos que la desigualdad sea algo que tenga que darse, por cierto, necesario”.

“Lo que necesitamos todos es igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y yo espero que ojalá los chilenos apuesten a eso: a un gobierno que lo que quiera brindarles igualdad de derechos y oportunidades” remarcó.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
