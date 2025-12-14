Home Nacional "bachelet por su futuro en la onu y la elección presidencial: R..."

Bachelet por su futuro en la ONU y la elección presidencial: “No seré temerosa de presiones de nadie”

La exmandataria insistió en que mantiene sus convicciones y que no teme a presiones externas. "No me vendo. Es decir, yo tengo mis principios. Nadie duda de por quién yo podría votar y creo que hay gente que pensaba que yo no iba a hacer nada porque tenía que cuidar mis votaciones y si yo llego a las Naciones Unidas, va a ser con lo mismo, alinear los principios de la Carta de las Naciones Unidas…", sentenció.

La expresidenta Michelle Bachelet acudió al Complejo Educacional de La Reina para emitir su voto en la segunda vuelta presidencial, y posteriormente habló sobre su postulación como secretaria general de la ONU.

La exmandataria fue consultada sobre un eventual impacto en su candidatura en caso de que José Antonio Kast resultara electo, considerando su apoyo público a la aspirante de la Unidad Por Chile, Jeannette Jara. La pregunta en el punto de prensa fue: “¿Cree que su apoyo a Jeannette Jara eventualmente si cambia el signo político del Gobierno pueda afectar su postulación a la Secretaría General de la ONU?“, recogió Radio Biobío.

Bachelet respondió que no le corresponde definir la política exterior del próximo gobierno y reafirmó sus principios. “Mire, a mí no me corresponde decidir cuál va a ser la política exterior del presidente o presidente electa. Ahora, la verdad es que yo tengo mis principios y yo no me vendo“.

La exmandataria insistió en que mantiene sus convicciones y que no teme a presiones externas. “No me vendo. Es decir, yo tengo mis principios. Nadie duda de por quién yo podría votar y creo que hay gente que pensaba que yo no iba a hacer nada porque tenía que cuidar mis votaciones y si yo llego a las Naciones Unidas, va a ser con lo mismo, alinear los principios de la Carta de las Naciones Unidas y, además, no siendo temerosa de las presiones de nadie”, sentenció.

Bachelet agregó que su eventual candidatura a la ONU es de carácter estatal y no partidista. “Por lo tanto, soy consecuente conmigo misma y como digo, una candidatura a Secretaria General de las Naciones Unidas es una candidatura de Estado, no es una candidatura de un color político u otro color“.

Finalmente, destacó que la ciudadanía puede confiar en su coherencia y compromiso. “Por lo tanto, creo que más allá de lo que decía el futuro gobierno, yo creo que lo que la gente puede saber es que puede confiar en una persona que hace lo que cree que debe hacer“, puntualizó.

