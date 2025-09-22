Balance de Fiestas Patrias: 23 fallecidos, 415 lesionados y más de 500 accidentes

Carabineros entregó su balance final de Fiestas Patrias, que dejaron casi 400 detenidos por conducción imprudente y 23 fallecidos en accidentes viales.



De acuerdo a las cifras entregadas por la institución, en total, 1.050.000 vehículos salieron de la RM durante el fin de semana de Fiestas Patrias y hasta las 00:00 del lunes ya habían retornado 997.000 autos a la región.



Según lo señalado por el jefe de zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Víctor Vielma, “a nivel nacional hubo 563 siniestros viales. Principalmente, estos siniestros fueron ocasionados por la conducción en estado de ebriedad, por la conducción no atenta por parte de los conductores y a una velocidad no razonable ni prudente”, lo cual dejó un saldo de 415 lesionados de diversa consideración.



A ello se suma –agregó-que “lamentablemente, fallecieron 23 personas este año 2025. Y las causas asociadas a estos siniestros con consecuencias fatales fue por la conducción a exceso de velocidad, la conducción no atenta, y principalmente una causa que viene sostenida y en aumento, que es la exposición del peatón a riesgo de atropello con consecuencias fatales”.

De los fallecidos, un 78% son de género masculino y el otro 22% femenino. Además, el 52% correspondían a conductores, el 17% a pasajeros de un vehículo y el 30% a peatones.



Añadió Vielma que “llevamos un 5% más de personas fallecidas en comparación con el mismo período en 2024, así que son cifras negativas, pero que nos invita y nos motiva a seguir trabajando, a a seguir generando conciencia en los conductores y en los usuarios de las vías para que adopten estas conductas de autocuidado y no seguir aumentando estos números de consecuencias fatales”, consignó Emol.



El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, mencionó que “fueron 23 personas las que fallecieron en estos cuatro días y medio, y que nos debiera, por supuesto, motivar a preguntarnos qué otras cosas podemos hacer para poder evitar que esto siga sucediendo”.



El 2024, cuando las celebraciones por Fiestas Patrias se extendieron por cinco días, se registró un total de 61 fallecidos y 1.546 siniestros de tránsito.



“En promedio, en un día (normal) fallecen cerca de cuatro personas. En los últimos 10 días, desde el viernes 12 hasta el domingo 21, perdimos un promedio de cinco, o sea, un poco más que lo normal, pero el año pasado perdimos siete en ese período”, afirmó el ministro.



Muñoz remarcó que “este año fue mejor que el año pasado, pero no uno no se puede felicitar, uno no se puede alegrar cuando estamos presentando este tipo de estadísticas, por lo que hacemos un llamado nuevamente a lo que viene para el resto del año para poder reducir esa cifra que mencionaba el general Vielma, respecto de que este año llevamos un 5% más de fallecidos que el año pasado en accidentes viales”.

