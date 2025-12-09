Home Nacional "balance de fin de semana largo: 17 muertos y 360 heridos en 471 a..."

Balance de fin de semana largo: 17 muertos y 360 heridos en 471 accidentes

El jefe de Zona de Tránsito y Carreteras, genera Víctor Vielma, indicó que más de 450 mil vehículos salieron desde la Región Metropolitana por sus distintas carreteras.

Patricia Schüller Gamboa
Balance de fin de semana largo: 17 muertos y 360 heridos en 471 accidentes

Carabineros informó que 17 personas murieron y 360 resultaron lesionadas en 471 siniestros viales que se registraron durante el fin de semana largo.

El jefe de Zona de Tránsito y Carreteras, genera Víctor Vielma, indicó que más de 450 mil vehículos salieron desde la Región Metropolitana por sus distintas carreteras.

Agregó que a nivel nacional se efectuaron más de 64 mil controles de vehículos y se realizaron 15.300 alcotest y narcotest, con el resultado de 212 conductores detenidos.

También indicó que durante el año se registra un 5% más de personas fallecidas en accidentes de tránsito con respecto a la misma fecha del 2024.

“Estamos teniendo menor cantidad de siniestros, pero con mayor consecuencia de fatalidad, el parque automotriz chileno es relativamente moderno y nuevo, por lo tanto los conductores están imprimiendo mayores velocidades”, explicó.

