Balance delictual: Bajan robos violentos y aumentan delitos de drogas y armas

El Gobierno entregó un balance de las estadísticas delictuales del año 2025, analizadas y recopiladas por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), organismo dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el que destaca una disminución en los robos violentos y un aumento en delitos de drogas y armas.



Según informó Radio Biobío, el balance muestra una disminución de delitos contra la vida o integridad de las personas, violencia intrafamiliar, delitos contra la propiedad no violentos e igualmente una considerable baja en delitos de robos violentos. Por el contrario, los delitos asociados a drogas y armas registraron un aumento.



-Delitos contra la vida o integridad de las personas: Este grupo delictual muestra una baja de -1,8% en comparación con el año 2024, pasando de una tasa de 1.263,9 a 1.240,8 cada 100 mil habitantes. Los casos policiales disminuyen de 253.870 a 250.720.



Las principales bajas se registran en los delitos de abusos sexuales (-7,4%), homicidios (-4,1%), lesiones leves (-2,4%), lesiones graves o gravísimas (-2,2%) y violaciones (-1,8%).



-Delitos de robos violentos: Destaca una reducción importante de -9,8% en comparación con 2024, pasando de una tasa de 600,1 a 541,5 cada 100 mil habitantes. Los casos policiales disminuyen de 120.548 a 109.419.



Las bajas más importantes se presentan en los delitos de robo violento de vehículo motorizado (-22,2%) y robo con violencia o intimidación (-12,0%). En lo que respecta en específico al robo violento de vehículo motorizado se produjeron 2.293 casos menos durante el año.



-Violencia intrafamiliar: En este punto se registra una disminución en -3,2% en comparación con 2024, pasando de una tasa de 704,2 a 681,9 cada 100 mil habitantes. Los casos policiales caen de 141.445 a 137.801.



Las bajas más importantes tienen lugar en los casos de VIF con lesiones psicológicas (-5,0%) y VIF con lesiones físicas (-4,6%).



-Delitos asociados a drogas: Aumenta en un 17,9% en relación con 2024, pasando de una tasa de 79,3 a 93,5 cada 100 mil habitantes. Los casos policiales suben de 15.932 a 18.890.



El aumento se explica por el crecimiento de las tasas de casos policiales cada 100 mil habitantes relacionadas al microtráfico de sustancias, que crece 21,6%, y otras infracciones a la Ley de Drogas, que sube 24,5%.



-Delitos asociados a armas: Alza de 2,4% respecto de 2024, pasando de una tasa de 144,7 a 148,2 cada cien mil habitantes. Los casos policiales pasan de 29.065 a 29.944.



Pese a esta alza, presentan disminuciones las tasas de los delitos de porte o posesión de armas o explosivos (-1,6%) y otras infracciones a la Ley de Armas (-4,5%).



-Delitos contra la propiedad no violentos: Este grupo disminuye en -2,4% en comparación con 2024, pasando de una tasa de 1.586,4 a 1.548,6 cada cien mil habitantes. Los casos policiales bajan de 318.656 a 312.918.



Las principales disminuciones se generan en las tasas de los delitos de robo de objetos de o desde vehículos (-7,4%), robo en lugar no habitado (-5,7%) y robo en lugar habitado (-4,8%).



-Incivilidades: Se mantiene con una variación de -0,8% en la tasa cada cien mil habitantes, pasando de 288.340 a 287.743 casos en comparación a 2024.



Las disminuciones más importantes se registran en el porte de drogas (-17,4%), desórdenes públicos (-16,9%) y amenazas con armas (-13,6%).