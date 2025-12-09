Balotaje: Ministerio de Transportes asegura gratuidad en Metro, trenes urbanos y zonas aisladas

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó este martes las medidas de movilidad y transporte público preparadas por el Gobierno para facilitar el desplazamiento hacia los locales de votación durante la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 14 de diciembre.



El plan considera medidas tanto en Santiago como en regiones, con reforzamientos en la oferta de servicios, en la fiscalización y en el monitoreo del tránsito.



Al igual que en las elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado 16 de noviembre, habrá gratuidad en Metro y en trenes urbanos de EFE (Estación Central-Nos, Estación Central-Rancagua, Limache-Puerto, Talca-Constitución, Biotren, Laja-Talcahuano y Araucanía), así como en 2.695 servicios de zonas aisladas y rurales.



Al respecto, el ministro (s) Jorge Daza detalló que “como Gobierno, a través del MTT y las delegaciones presidenciales, vamos a tener disponibles 2.695 servicios de transporte público gratuitos para localidades aisladas y rurales a lo largo del país, en modos terrestres, marítimos y lacustres. 1.696 estarán dispuestos especialmente para estas elecciones, mientras que los otros mil corresponden a los servicios subsidiados habituales. La información de estos servicios se encontrará disponible en el sitio web elecciones.dtpr.cl”.



Asimismo, la autoridad de Transportes informó que “en Santiago, Red Movilidad aumentará su oferta de buses en un 80% en horario punta, entre las 9:00 y 14:00 horas, y en un 60% en horario no punta, en comparación a un domingo normal”.



Metro, en tanto, aumentará en un 30% en comparación a un domingo habitual, adelantando su horario de apertura a las 7:00 de la mañana. Los trenes de EFE Valparaíso, Central y Sur también adelantarán su apertura a las 7:00 de la mañana, con un aumento de frecuencia en los servicios Limache-Puerto y Alameda-Nos.



Respecto de la fiscalización, Daza destacó que “se desplegará un equipo de 200 fiscalizadores a nivel nacional para controlar el funcionamiento del transporte público subsidiado en regiones y el despacho de buses de Red Movilidad en Santiago”.



“También habrá turnos especiales en las 11 Unidades Operativas de Control de Tránsito (UOCT) del país, entre las 07:00 y 18:00 horas, para gestionar semáforos y dar fluidez al tránsito en tiempo real, sobre todo en los alrededores de los locales de votación”, agregó.



Por otro lado, tal como ocurrió en las recientes elecciones del 16 de noviembre, una de las medidas que se adoptarán corresponde a la facilidad para acceder a los locales de votación en bicicleta, lo que ha sido coordinado con el Ministerio de Defensa. Quienes acudan a votar en este modo de transporte, deberán contar con las medidas de precaución y resguardo necesarias.



“Llamamos a las personas a preferir el transporte público para acudir a los locales de votación y, en lo posible, la caminata o la bicicleta, porque de esa manera podemos aportar a una mejor movilidad durante la jornada electoral”, sostuvo la autoridad.



“Desde el Gobierno, hemos dispuesto un plan para garantizar el acceso a transporte público y facilitar el ejercicio del derecho a voto a toda la ciudadanía”, concluyó el ministro (s), Jorge Daza.



La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, señaló que “el sistema Red Movilidad, como en cada jornada de elecciones durante esta administración, reforzará sus servicios de superficie en un 80% en horario de 09:00 a 14:00 horas, y luego mantendrá una operación reforzada hasta el final de la jornada electoral, lo que significa más de 4.800 buses a disposición de las personas. Recomendamos a las personas planificar su viaje a través de nuestro sitio web Red.cl/elecciones, redes sociales y en la app Red Movilidad”.