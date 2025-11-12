Bancada UDI exige a Jara disculparse con Carabineros tras cánticos en su contra durante cierre de campaña

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, junto con el jefe de la bancada gremialista, Henry Leal, además del diputado que integra la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, emplazaron a la candidata presidencial del oficialismo y de la DC, Jeannette Jara, a disculparse públicamente con Carabineros luego que durante el acto de cierre de su campaña, que se realizó durante la noche de este martes en la comuna de Maipú, parte del público comenzara a cantar “el que no salta es paco”-en varias ocasiones-, haciendo directa alusión a los funcionarios policiales.

Al respecto, si bien esta mañana desde el comando de Jara intentaron desligarse de la controversia, asegurando que “cualquier tipo de manifestación de esta naturaleza no tiene ningún tipo de relación con el comando o los equipos de la candidatura”, los tres parlamentarios cuestionaron a la aspirante a La Moneda por no haber llamado directamente a detener los cánticos.

Los parlamentarios criticaron también que, al menos hasta la mañana de hoy, la abanderada tampoco se haya pronunciado sobre la polémica.

Por lo mismo, los representantes de la UDI exigieron a Jara disculparse con Carabineros “lo antes posible”, asegurando que “una candidata que aspira a representar a todos los chilenos y que ha prometido enfrentar la grave crisis delictual que vivimos, no puede validar implícitamente este tipo de ofensas y mensajes de odio contra una institución fundamental para la seguridad de nuestro país”.

“La izquierda dura, representada por Jeannette Jara, sigue con estos mensajes de odio contra Carabineros, intentando refundarlos como siempre lo han querido. Los funcionarios policiales necesitan sentirse apoyados para enfrentar el crimen organizado y la migración ilegal, y no ofendidos como se ha hecho en el cierre de esta campaña. Lo que ocurrió anoche es una verdadera falta de respeto hacia miles de hombres y mujeres que arriesgan su vida a diario por protegernos. Y además, refleja en cuerpo y alma el desprecio que en algunos sectores de la izquierda aún mantienen con esta institución, que es indispensable para la estabilidad de todo el país”, señaló Coloma.

Por su parte, el jefe de la Bancada UDI, Henry Leal, aseguró que “ha quedado en evidencia que el sector que apoya a Jeannette Jara no tiene ningún respeto por la autoridad ni por Carabineros”, advirtiendo que “lo que más nos llama la atención es que mientras se realizaban estos cánticos en su cierre de campaña, ella no hizo prácticamente nada, sólo sonrió”, agregando que “no debió haber aceptado este tipo de ofensas y como candidata tuvo que haber llamado a detener estos cánticos”.

Mientras que el diputado Jorge Alessandri acotó que “la misma candidata que quiere congelar su militancia en el Partido Comunista, demuestra que ella y su sector no han cambiado absolutamente nada, porque siguen siendo antidemocráticos, revolucionarios y están dispuestos a atacar a una institución noble como Carabineros”, reiterando que “no nos sorprende, porque eso es Jara y el PC”.