Bancada UDI impulsará interpelación a ministros Quiroz y Poduje para que den cuenta de actual situación fiscal y habitacional

La jefa de la Bancada de la UDI, Flor Weisse, junto con los diputados Jaime Coloma y Omar Sabat, anunciaron que durante los próximos días promoverán en el Congreso una inédita interpelación a los nuevos ministros de Hacienda y Vivienda, Jorge Quiroz e Iván Poduje.

Esto con el fin de que puedan informar -en detalle- sobre la compleja situación en materia fiscal y habitacional en que se encuentra el país tras el término de la administración del expresidente Gabriel Boric.

Si bien la interpelación es una herramienta que habitualmente es utilizada por la oposición, los parlamentarios gremialistas calificaron como “necesario” que ambos ministros transparenten ante la ciudadanía el real estado de las finanzas públicas que heredaron del anterior gobierno.

Esto además del déficit habitacional y los desafíos que enfrenta el país en materia de reconstrucción, a raíz de los graves incendios que afectaron a las regiones de Valparaíso y el Biobío.

En esa línea, Weisse, Coloma y Sabat explicaron que para concretar ambas interpelaciones se requieren de un mínimo de 52 firmas en la Cámara Baja, por lo que ya se encuentran conversando con el resto de las bancadas oficialistas para que puedan apoyar dicha acción.

“Es una oportunidad para que el Gobierno transparente cuál es la situación real que enfrentamos”

Argumentó que “es una oportunidad para que el Gobierno transparente y aclare ante los chilenos cuál es la situación real que enfrentamos como país y qué tipo de medidas se requieren adoptar con mayor urgencia”.

“Nuestra obligación, desde el primer día, es actuar con absoluta responsabilidad y transparencia, sin ocultar la magnitud de los problemas que lamentablemente hemos heredado de la anterior administración. Todos los antecedentes demuestran que el gobierno del ex Presidente Boric tuvo uno de los peores desempeños fiscales de las últimas décadas, dejando a las nuevas autoridades con un estrecho margen de acción, que las obliga a priorizar de forma responsable el gasto público”, señalaron los parlamentarios.

Agregaron que “los chilenos ya no resiste que se siga actuando de forma improvisada, como ocurrió durante los últimos cuatro años, por lo que el objetivo de estas interpelaciones es justamente transparentar el actual escenario que vivimos”.

Pero además, en caso de contar con el apoyo del resto del oficialismo y concretar dicha acción, los diputados Weisse, Coloma y Sabat también anunciaron que prepararán un cronograma de interpelaciones para el resto del primer semestre, de tal manera que otros ministros -en especial los de mayor relevancia- puedan asistir al Congreso para dar a conocer la situación de sus carteras.

“Esta no es una acción puntual con los ministros de Hacienda y de Vivienda, sino que de una política de transparencia permanente con la ciudadanía. Por lo mismo, el objetivo es fijar un cronograma para que el resto de las autoridades también puedan acudir al Congreso a dar cuenta del estado en que se encuentran sus ministerios, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Educación. Creemos que es fundamental que el país conozca con claridad cuál es el punto de partida de este Gobierno y qué medidas se adoptarán para enfrentar todos estos problemas que se han heredado”, reiteraron.