Bancada UDI responde a Jara por cuestionar ofrecimiento de Matthei: “Demuestra su envidia al no tener un equipo con el que aportar”

El diputado de UDI que integra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristhian Moreira, junto con el subjefe de bancada, Felipe Donoso, respondieron la tarde de este jueves a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), luego que cuestionara el ofrecimiento que Evelyn Matthei le hizo al Gobierno para lograr que Estados Unidos no imponga los aranceles que anunciaron en el último tiempo, entre ellos el de un 50% a las importaciones de cobre.

Ambos parlamentarios se refirieron a las polémicas declaraciones de Jara, quien manifestó que “es bueno que los que son candidatos, y en particular Evelyn, que ha tenido un mal momento, se concentre en su campaña”, agregando que esa “sería mi sugerencia”, en relación al llamado que hizo la candidata presidencial de Chile Vamos al Gobierno para poner a disposición sus equipos de cara a las negociaciones que el país sostendrá con el presidente Trump.

En ese sentido, Moreira y Donoso acusaron que los dichos de Jara “sólo reflejan su envidia e incomodidad al no tener ella un grupo de profesionales y técnicos que ofrecer”, apuntando así a las críticas que ha recibido la aspirante del oficialismo por no dar a conocer aún su equipo económico.

“Hay que ser bastante soberbio para que la militante del Partido Comunista se atreva a cuestionar un ofrecimiento que ella, en ningún caso, estaría en condiciones de hacer. Faltan poco más de cuatro meses para las elecciones presidenciales y Jeannette Jara aún no ha sido capaz de presentar al equipo económico que la acompañaría en un eventual gobierno. Ni siquiera el exministro Nicolás Eyzaguirre, que se encargó de destruir la educación en nuestro país, quiso sumarse a su comando, por lo tanto lo único que reflejan sus declaraciones es su envidia”, cuestionaron los legisladores.

En esa línea, los integrantes de la Bancada UDI mencionaron a algunos de los economistas que están apoyando a Matthei, como Rodrigo Valdés, Ignacio Briones y Vittorio Corbo, además de los asesores en materia de relaciones internacionales que hoy la acompañan, como Teodoro Rivera e Issa Kort.

En cambio, ambos parlamentarios cuestionaron la ausencia de profesionales en el equipo económico de Jeannette Jara, advirtiendo incluso que uno de los nombres que podrían sumarse es el del ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, quien este sábado ofrecerá al Frente Amplio una charla sobre el pensamiento político-económico de Karl Marx.

“Si el gran economista que tendrá en su campaña va a ser el promotor de terminar con los tratados de libre comercio que ha firmado nuestro país y cuya gestión en el Gobierno fue un rotundo fracaso, lo mínimo es que la ex ministra del Trabajo lo sincere. Porque la verdad es que la única impresión que queda en este momento es que no tiene a ningún economista serio y responsable que esté respaldando su candidatura. Por eso en su desesperación de no poder apoyar al Ejecutivo en este momento, lo único que demuestra con sus críticas a Matthei es la envidia que le tiene”, reiteraron.