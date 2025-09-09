Banco Central mantuvo la tasa de interés en 4,75%

El Consejo del Banco Central acordó, de forma unánime, mantener la tasa de interés en 4,75% en su Reunión de Política Monetaria de este martes. Esto en línea con lo recomendado por el Grupo de Política Monetaria (GPM).

El instituto emisor recortó la tasa por última vez a fines de julio, y después de siete meses sin alteraciones.

Según consignó Cooperativa, en cuanto a los elementos que el organismo tomó en consideración, su comunicado apunta a que “el escenario externo ha evolucionado en torno a lo esperado, aunque se mantienen diversos focos de incertidumbre“, como es el caso de los aranceles desde EE.UU.

Asimismo, observa que “los mercados financieros globales han ido consolidando la expectativa de que la Reserva Federal retomará este mes los recortes de su tasa de interés” en el gigante norteamericano.

“En el mercado financiero local, tanto el tipo de cambio como las tasas de interés de corto y largo plazo se mantienen en torno a lo reportado en la Reunión anterior, a la vez que el IPSA ha continuado acumulando ganancias”, releva el escrito.

También se da cuenta de que “la actividad local ha evolucionado en línea con lo proyectado en el IPoM (Informe de Política Monetaria) de junio, ratificando la transitoriedad de los factores que la impulsaron a inicios de año”.