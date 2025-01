BancoEstado reporta intermitencias este viernes en sus distintas plataformas

El Mandatario sostuvo que “a los profesores y profesoras en Chile no se les ha hecho suficiente justicia, no se les reconoce como debiera ser. Hoy día, como bien decía Mario Aguilar estamos haciendo un pequeño acto de justicia, pero que sirva para ensalzar, para recalcar, para dignificar esta carrera que a todos nos ha marcado a fuego y que, si no fuera por ustedes, hoy día no estaríamos donde estamos”.