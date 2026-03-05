Benjamín Kuscevic deja Brasil y es oficializado en el Toronto FC de la MLS

Hace unos días se dio a conocer que Benjamín Kuscevic tenía todo listo para dejar el Fortaleza de Brasil y partir a la MLS de EEUU. Y ahora ya es oficial.
El defensa chileno arribó al cuadro norteamericano, proveniente del Fortaleza de Brasil. Llega en calidad de préstamo por todo el 2026 y con opción de compra.
