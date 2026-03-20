Bienes Nacionales y Techo-Chile abordan situación de tomas en terrenos fiscales

El Ministerio de Bienes Nacionales y Techo-Chile abordaron la situación de los campamentos en el país y exploraron líneas de colaboración en torno al uso del patrimonio fiscal.



La instancia fue encabezada por la ministra Catalina Parot y el director ejecutivo de Techo-Chile, Gonzalo Rodríguez, y contempló la presentación de los principales resultados del Catastro Nacional de Campamentos 2024–2025.

Según este informe, 473 campamentos se emplazan en suelo fiscal, lo que representa el 33% del total nacional.



Durante el encuentro, ambas instituciones analizaron el rol que puede cumplir el patrimonio fiscal en la búsqueda de soluciones habitacionales, especialmente en aquellas comunas con mayor concentración de campamentos.



La ministra Parot destacó que el patrimonio fiscal puede ser una herramienta relevante para enfrentar el déficit habitacional. “Hemos querido sumar la experiencia territorial de Techo-Chile para identificar dónde podemos actuar y avanzar en soluciones concretas para las familias”, indicó.



Por su parte, el director ejecutivo de Techo-Chile valoró la instancia de trabajo conjunto, subrayando la importancia de avanzar en soluciones habitacionales que entreguen estabilidad a las familias, así como en mecanismos de coordinación entre ambas instituciones.



Al término de la reunión, ambas entidades reafirmaron su compromiso de avanzar en una colaboración con metas y plazos concretos, orientada a generar soluciones que contribuyan a reducir los campamentos y mejorar la calidad de vida de las personas.