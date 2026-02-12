Biministro García reconoce que venta de activos de Corfo debilitó la institución

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, que es parte del Consejo de Corfo, reconoció que la venta de activos para entregar recursos al Fisco “debilitó” el capital de la institución.



En entrevista con Emol, el secretario de Estado sostuvo que “no se cumplió la proyección del precio, pero los montos de recursos que estaban inscritos en la Ley de Presupuesto y, por lo tanto, considerados en el gasto público, se tuvieron que reponer”.



En esa línea explicó que “desafortunadamente eso implicó vender acciones que tenía Corfo, y por lo tanto debilitar su capital”.



“Pero hay que reconocer -agregó- que durante este Gobierno la Corfo se capitalizó significativamente. A inicios del Gobierno los capitales de la Corfo eran prácticamente cero, hoy día exceden los US$1.000 millones”.



El biministro señaló que cuando se tomó la decisión de vender los activos votó a favor. Y que todos en el Consejo lo hicieron, a excepción de José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de la institución, quien se abstuvo.



La Ley de Presupuestos establecía un traspaso de Corfo hacia el Fisco de US$737 millones. Primero, Corfo traspasó al fisco US$349 millones por los ingresos del litio recibidos durante ese año, que fueron menos de la mitad de los esperado.



Luego, Hacienda pidió el diferencial: US$388 millones. Para entregar este último monto Corfo vendió activos por US$236 millones. Y entregó el fruto de la “liquidación de inversiones transitorias” ($80 millones) y el reembolso de operaciones con bancos multilaterales ($49.776).