Biministro García y aumento de las cuentas de luz: “Esperemos que el próximo Gobierno entienda la justicia de esta propuesta”

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, se refirió al alza de las cuentas de luz en entrevista con Radio Cooperativa.

Según dijo, es “completamente seguro” que las cuentas de luz subirán desde abril para comenzar a saldar la deuda generada tras el congelamiento tarifario iniciado en 2019, y advirtió que, si el próximo gobierno no respalda el proyecto oficial, el 40% más vulnerable deberá asumir el alza completa.

García defendió el cargo promedio de 1.450 pesos mensuales por 48 meses para clientes regulados residenciales y sostuvo que la propuesta es “plana y solidaria”, diferenciando entre hogares y empresas.

“Es completamente seguro que va a haber ese incremento”

García remarcó que el alza es inevitable: “Es completamente seguro que va a haber ese incremento porque corresponde terminar de pagar la deuda que el país adquirió a raíz del congelamiento que tuvimos en las tarifas eléctricas a partir del año 2019″.

“La duda es cómo vamos a pagar esa deuda y nuestra propuesta es que la paguemos de manera plana y solidaria”. En ese marco, detalló que los 1.450 pesos corresponden a un promedio referencial y que “todos los chilenos vamos a pagar lo mismo por kilowatt que consumimos”.

La iniciativa incluye –indicó-un subsidio estatal para evitar que el 40% más vulnerable asuma el incremento: “Proponemos que el 40% más vulnerable de la población no pague este incremento a través de un subsidio que otorgue el Estado“, destacó, subrayando que el financiamiento está considerado en la propuesta, consignó Cooperativa.

“Cada chileno o chilena pagaría lo que debe”

El ministro advirtió que, si no se aprueba la ley antes de abril, comenzará a operar el mecanismo de cobro individual instruido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

“Cada chileno o chilena pagaría lo que debe”, explicó, agregando que “las zonas rurales del país serían las que más pagarían porque es donde se concentra la mayor parte de la deuda”.

En ese escenario, insistió, el efecto sería especialmente negativo para los sectores de menores ingresos: “De no acogerla (la propuesta), va a significar que el 40% más vulnerable va a tener que pagar el conjunto del incremento tarifario, que es lo que nosotros queremos evitar”.

Requerido por críticas que apuntan a que la clase media terminaría subsidiando a grandes consumidores, García lo descartó: “Nostros hemos diferenciado el pago de los hogares del pago de las empresas (…) los 1.450 pesos promedio sólo se refieren a personas, de tal manera que no hayan subsidios de personas hacia empresas“.

El titular de Energía sostuvo que la iniciativa no implica un mayor gasto para el Estado, ya que el alza tarifaria generará una mayor recaudación que financiará el subsidio.

“Esperemos que el próximo Gobierno entienda la justicia de esta propuesta”, dijo.

Finalmente, remarcó que la deuda corresponde a los propios usuarios: “Hay que partir reconociendo que la deuda es de los clientes, porque fuimos todos nosotros los que dejamos de pagar desde 2019 en adelante”, y defendió focalizar la ayuda estatal: “Nos parece adecuado concentrar el apoyo del Estado en el 40% más vulnerable y no en toda la población”.