Bip! concentra el 66% de los viajes en Metro: un 5% es con tarjetas bancarias

El nuevo sistema “Pago Ágil”, implementado por Metro, que permite validar el pasaje directamente con tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales, comienza a ganar terreno frente a los métodos tradicionales, aunque todavía en proporciones menores.

Transcurridos treinta días desde su estreno, el balance muestra cifras que hablan de una rápida adopción: 1.666.680 transacciones en total, con más de 100 mil validaciones diarias.



Según datos recogidos por La Tercera de Metro, la tarjeta bip! concentra el 66% de los pagos, el QR alcanza un 29% y “Pago Ágil” se queda con un 5%. Es decir, la hegemonía de la bip! sigue intacta, pero la alternativa bancaria ya empieza a “absorber” parte de la participación.

“A un mes de su implementación el pago con tarjetas ha mostrado resultados muy positivos”

Las estaciones con mayor uso de “Pago Ágil” reflejan la intensidad del flujo en puntos de combinación: Tobalaba (5,5%), Universidad de Chile (3,6%), Los Leones (3,6%), Manquehue (3,5%) y Estación Central (3,1%) lideran el ranking.



El gerente general de Metro, Felipe Bravo, destaca que “a un mes de su implementación, el pago con tarjetas ha mostrado resultados muy positivos, sin mayores incidencias y con una adopción que incluso ha superado nuestras expectativas iniciales. Haber superado el millón y medio de transacciones en tan poco tiempo confirma que estamos avanzando en una modernización concreta del acceso al transporte público”.



Bravo subraya que la nueva modalidad no reemplaza a la bip! ni al QR, sino que se suma como alternativa: “Nuestro objetivo es ampliar las opciones de acceso al sistema, facilitando la experiencia de viaje tanto para quienes usan habitualmente Metro como para quienes lo hacen de manera ocasional”.



El sistema, disponible en Metro y Tren Nos (pero no en buses de Red Movilidad), requiere coherencia en los viajes combinados: si se inicia con tarjeta, se debe continuar con la misma tarjeta; lo mismo ocurre con las billeteras digitales. Hasta ahora, se han utilizado más de 20 tipos de tarjetas nacionales y plásticos de 97 países, incluyendo Brasil, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, España y Francia.



No obstante, “Pago Ágil” solo aplica para tarifa adulto. Los beneficios de estudiantes (TNE) y adultos mayores no están incorporados, por lo que quienes usen este método no accederán a descuentos. Los cobros aparecen en la cartola bajo el nombre “Red Movilidad Santiago”, y en caso de dudas, Metro habilitó el sitio cartola.pagoagil.cl para revisar movimientos y generar requerimientos.