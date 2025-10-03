Black & White: Jara lidera las preferencias presidenciales con un 28%, seguida por Kast (27%) y Matthei (19%)

La encuesta Black & White, que difunde los viernes Emol, entregó los resultados de su sondeo semanal, que aborda el desempeño de los candidatos con miras a las próximas elecciones del 16 de noviembre.



De cara a la primera vuelta, un 28% asegura que votaría por la candidata oficialista, Jeannette Jara, si las elecciones se realizaran el próximo domingo. Con un 27%, se ubica el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. En comparación con el sondeo anterior, Jara retrocede dos puntos, mientras que Kast sube uno.

La abandera de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aparece en tercer lugar, manteniendo el 19% de las preferencias. Le sigue Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), que anota un 14% y registra un alza de tres puntos respecto de la medición previa. Más atrás se posiciona Franco Parisi con un 7% (+1); luego Harold Mayne-Nicholls con un 2% (-2); y en el último lugar, ambos con un 1%, Eduardo Artés (Ind.) y Marco Enríquez-Ominami (Ind.).

Tal como en mediciones anteriores, el sondeo indica que Jeannette Jara perdería en una eventual segunda vuelta frente a Kast o Matthei.

En un escenario entre Jara y Evelyn Matthei, la candidata de la oposición se impondría con un 54%. En tanto, José Antonio Kast ganaría con un 55% si se enfrentara a la abanderada oficialista.



En cuanto a la gestión del Presidente Gabriel Boric, la encuesta muestra que un 32% aprueba la forma en que conduce el Gobierno, lo que representa una caída de cinco puntos respecto de la medición anterior.



Las principales preocupaciones ciudadanas siguen siendo la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico, mencionados por un 77% de los consultados en primer o segundo lugar. También figuran la economía, la inflación, el desempleo y el crecimiento. Respecto al manejo gubernamental de la delincuencia, la aprobación alcanza solo un 26%, consigna Emol.

