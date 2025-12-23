Home Economía "boccardo reitera que funcionarios de confianza deben estar fuera ..."

Boccardo reitera que funcionarios de confianza deben estar fuera el 11 de marzo

El ministro del Trabajo, en conversación con Radio Duna, sostuvo que “el gobierno entrante va a poder contar con todos los cargos para armar sus equipos políticos” y detalló que la normativa vigente es clara respecto al fin de las funciones al término del mandato presidencial.

Patricia Schüller Gamboa
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, se refirió al proyecto que busca restringir despidos de funcionarios públicos y descartó la existencia de un eventual “amarre”.

En conversación con Radio Duna, Boccardo mencionó que “todos los funcionarios de confianza política de gabinete, de ministros, subsecretarios, etc., tienen que dejar sus cargos”.

En esa línea, el titular del Trabajo indicó que “el gobierno entrante va a poder contar con todos los cargos para armar sus equipos políticos” y detalló que la normativa vigente es clara respecto al fin de las funciones al término del mandato presidencial.

“Todos los funcionarios públicos deben presentar su renuncia y el 11 de marzo estar fuera del Gobierno”, afirmó.

En cuanto a la negociación ramal, el secretario de Estado aseguró que es “parte de los compromisos que asumió el Presidente, efectivamente vamos a cumplir y esperamos que esto permita iniciar un debate”.

Por otro lado, Boccardo comentó sobre la solicitud de renuncia al director de la Dirección General del Crédito Prendario, conocida como la “Tía Rica”, tras la auditoría de Contraloría, y señaló que “las personas que acuden a este lugar requieren que este servicio siga funcionando y eso se va a garantizar más allá de lo que hemos conocido”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
24
