Bombero provocó incendio forestal en La Cruz: Fue desvinculado y denunciado

Bomberos de La Cruz informó que uno de sus miembros provocó el incendio forestal que este fin de semana afectó a esa comuna de la Región de Valparaíso y que arrasó con 5 mil metros cuadrados de pastizales, aunque sin afectación de viviendas ni de personas. El sujeto fue denunciado a Fiscalía.



En una nota oficial, Bomberos declaró que “con profunda preocupación y sentido de responsabilidad, comunicamos que el incendio forestal ocurrido en el sector El Naranjal de Pocochay fue originado de manera intencional. Tras las primeras diligencias de investigación, se determinó que la acción fue cometida por un voluntario perteneciente a nuestra institución”.



“Ante esta situación, queremos expresar con total claridad que estos hechos no representan, bajo ninguna circunstancia, los valores, principios y normas que rigen al Cuerpo de Bomberos de La Cruz. Nuestra labor se fundamenta en el servicio desinteresado, la protección de la vida y los bienes, y el compromiso irrestricto con la comunidad. Cualquier conducta que se aleje de estos pilares es absolutamente inaceptable”, añadió.



También informó que el sujeto fue desvinculado de la institución y que “se realizó la denuncia correspondiente al Ministerio Público quedando a entera disposición de la Fiscalía para el esclarecimiento completo de los hechos y la aplicación de las sanciones que determine la justicia”.



Finalmente, señaló que “queremos transmitir a nuestros vecinos y vecinas que este lamentable suceso no refleja el actuar ni el espíritu del resto de nuestros voluntarios, quienes día a día entregan su tiempo, esfuerzo y vocación al servicio de la comunidad de La Cruz”.