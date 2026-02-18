Bono de Invierno 2026: ¿Cuándo se entregará el beneficio y cuáles son sus requisitos?

Uno de los beneficios más esperados por los adultos mayores de nuestro país es el Bono de Invierno, ayuda estatal que se pagará dentro de los próximos meses.

Tal como explica el sitio web de ChileAtiende, el aporte lo recibirán por una sola vez los pensionados de 65 años o más (al 1 de mayo de 2026), que cumplan con ciertos requisitos.

El año pasado, el bono alcanzó un monto de $81.257.

De momento, no se ha anunciado cuál será la cifra para 2026, aunque esa información suele confirmarse en las semanas previas al pago.

¿Cuándo se paga el Bono de Invierno?

El Bono de Invierno se entregará junto con la pensión correspondiente al mes de mayo de 2026.

Además, el monto no es tributable ni imponible, ni está sujeto a descuentos.

Requisitos

Para acceder al bono es necesario tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026, y ser parte de alguno de los siguientes grupos de personas beneficiarias:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), de Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), de Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de mutualidades de empleadores, siempre que su pensión sea igual o inferior a la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Jubilados de AFP que reciben Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no perciben otra pensión.

Personas con pensiones de reparación para víctimas de prisión política y tortura, pensión de viudez de reparación o pensión no contributiva de exonerados políticos.

Pensionados de cualquier régimen que reciban Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o PGU y cuya pensión base no supere la pensión mínima de vejez ($231.440,35)

¿Quiénes quedan fuera?

Por su parte, no podrán acceder al aporte las personas que reciben más de una pensión, cuyo total supere el monto de la pensión mínima de vejez ($231.440,35).

Del mismo modo, no recibirás el bono si eres titular de los siguientes beneficios:

Subsidio de Discapacidad, por no estar contemplados en la ley y porque no cumplen con el requisito de edad

Indemnización del carbón, por no estar contemplados en la ley. Si estos titulares reciben alguna otra pensión, tampoco pueden acceder al Bono de Invierno, a pesar de que sumen menos del tope definido.

Cabe destacar que la ayuda económica no requiere postulación, ya que se asigna directamente a quienes cumplen con las condiciones.