Boric desliza crítica a Kast y cuestiona a la UDI por no aprobar Sala Cuna

En la ceremonia de promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, el Presidente Gabriel Boric deslizó una nueva crítica al Mandatario electo, José Antonio Kast, pero fustigó con rudeza a la UDI por no aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal.



Sin nombrarlo, Boric recordó la intervención de Kast en Bélgica, donde apuntó contra los “ismos” de la izquierda.



“Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural. Si como decía la ministra de la Mujer, las políticas con perspectiva de género no son de pintar rosado las caletas o un proyecto de ley, como muchas veces ridiculizan”, expresó Boric en La Moneda.



Luego, descargó toda su artillería contra la UDI: “Acá yo creo que hay que ser bien claro, porque esto no es en el aire. La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar Sala Cuna para las mujeres de Chile”.



“¿Saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Esto no se trata de un logro al gobierno. Esto se trata de un derecho de dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando”, añadió.



“Le digo a los señores de la UDI, todos los voceros además son hombres en esto, sáquense ustedes las fotos si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémonos la primera semana de marzo, no sigamos esperando”, agregó.



“Solo falta voluntad política, dejen de trabar la pelota. Sé que queda mucho por hacer, sé que muchas sienten con toda razón que no tienen el apoyo que se necesita, pero estamos avanzando en la dirección correcta”, concluyó sobre este tema.