Home Nacional "boric desliza nueva crítica a kast, ahora por el uso de los bots ..."

Boric desliza nueva crítica a Kast, ahora por el uso de los bots en campaña

El Mandatario cuestionó al candidato republicano en su discurso por la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El Presidente Boric volvió a deslizar una crítica contra el candidato republicano, José Antonio Kast, esta vez por el uso de bots en campaña, en su discurso por la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.

“Que ustedes sean capaces de juntarse con personas que son distintas, que piensan distinto, que tienen experiencias distintas y que lleguen a acuerdo respecto a seis temas prioritarios es un gran síntoma, es un gran signo”, señaló el Mandatario a los jóvenes presentes en el acto.

“Hay, en cambio, otros que están en política y que nunca se han puesto de acuerdo con nadie”


“Hay, en cambio, otros que están en política y que nunca se han puesto de acuerdo con nadie. Pero para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas tenemos que llegar a acuerdos entre quienes pensamos distintos”, añadió.

Añadió que “el buen trato es fundamental para eso. Querernos un poquito más, mirarnos a los ojos, respetarnos. Y el buen trato se expresa no solamente en estas actividades oficiales, no solamente cuando hay una cámara grabando, sino también en nuestra intimidad, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones entre amigos, en las relaciones familiares, en las redes sociales también, tremendamente importante”.

“Entonces, que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos, es un mensaje también para quienes ocupan bots para hacer campaña, es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuerte, de la violencia, se puede conseguir algo”, concluyó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Panoramas

Destinos culturales de Chile: Esto es lo que debes con...

La mezcla de costa, valles interiores (como el valle de Elqui), patrimonio arquitectónico, historia minera y cielos increíbles hacen a esta región un destino que vale la pena conocer. Aquí, La Nación, te comparte los datos clave para viajeros y por qué este territorio se inscribe entre los mejores lugares turísticos de Chile.

Leer mas
Triunfo

Ignacio Saavedra anotó en triunfo del Sochi por la lig...

El ex Universidad Católica abrió la cuenta en la victoria como visita de su equipo frente al Akhmat Grozny y sumó su tercer tanto en esta temporada.

Leer mas
Nacional

Bancadas de oposición presentaron Acusación Constituci...

El texto fue ingresado ante la Secretaría de Partes de la Cámara de Diputados, previo a la sesión de las 17 horas, y el libelo acusatorio cuenta, además, con la firma de la diputada Pamela Jiles, por lo que tendría el respaldo del Partido de la Gente, además de Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios, y el Partido Social Cristiano.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/