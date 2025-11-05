Boric destaca gestión en seguridad y acusa falta de respeto en crítica opositora

Durante la reunión de balance nacional de la operación conjunta Fortaleza 3, el Presidente Boric destacó este miércoles el trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad pública, acompañado por el ministro Luis Cordero, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.



El Mandatario criticó con firmeza las afirmaciones que cuestionan la acción del Estado en esta materia: “Cuando uno ve este tipo de operativo resulta tan irresponsable afirmar, de manera que es una falta de respeto hacia quienes están haciendo el trabajo en el territorio, que aquí no se está haciendo nada en seguridad”.



Reconoció que las diferencias políticas son legítimas en democracia, pero llamó a cuidar el trabajo institucional: “Uno puede entender las legítimas diferencias que haya en el ámbito de la política, es propio de una democracia, pero hay que cuidar a las instituciones y acá el Ministerio de Seguridad, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile están haciendo un trabajo concreto que está dando resultados”.



Boric reiteró su postura frente a los discursos simplistas en materia de seguridad: “He dicho y no me voy a cansar de decirlo, que la delincuencia y la inseguridad no se combaten con declaraciones para la galería, soluciones facilistas o en una competencia de quien grita más fuerte”.



Subrayó que el enfoque debe ser integral y sostenido: “Esto tiene que ser una política de Estado que aborde todas las dimensiones del problema, la prevención, la represión, la reinserción”.



Profundizó en el carácter silencioso pero efectivo de muchas de las acciones: “Muchas de estas tareas son silenciosas, son fuera de las cámaras, un trabajo que están haciendo permanentemente las instituciones, las policías, el Ministerio Público también y que termina en la desarticulación de bandas criminales hasta también la asistencia a las víctimas, la seguridad en las cárceles, los procesos de reinserción y a esto es precisamente a lo que nos hemos dedicado como Gobierno, pero sobre todo como Estado”.



El Presidente se refirió también a los avances en la investigación conocida como “la muñeca bielorrusa”, que involucra presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial. “Esto se suma como hemos conocido durante esta jornada avances muy significativos en el caso que se ha dado a conocer como la trama de la muñeca bielorrusa que involucra un tráfico de influencias en un sector muy acotado del Poder Judicial”, señaló.



Y concluyó con una advertencia clara: “Los robos de cuello y corbata tampoco son tolerados en Chile”.