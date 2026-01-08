Boric destaca resultados de la Casen 2024: “Da cuenta de la disminución de la pobreza en nuestro país en todas sus dimensiones”

El Presidente Boric destacó este jueves que la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2024 da cuenta que la pobreza en Chile ha disminuido.

El Mandatario se refirió al tema desde el Aeródromo Torquemada de Concón.

Según consignó T13, el Jefe de Estado dijo que la medición “da cuenta de la disminución de la pobreza en nuestro país en todas sus dimensiones, con una nueva metodología que es más exigente, que fue trabajada durante mucho tiempo por un panel de expertos independientes, y que eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país”.

Añadió que los resultados son fruto de la “gestión y de decisiones que pusieron a las personas en el centro, de políticas públicas que protegieron a las familias en momentos económicos difíciles y que hoy permiten volver a avanzar”.

Sostuvo que son producto de “la labor de largo plazo del Estado y muestra la importancia de lo público para mejorar la vida de las personas”.

Boric admitió que “sigue habiendo mucha gente, muchas familias, que les cuesta llegar a fin de mes, muchas familias de clase media que viven con una tremenda incertidumbre e inseguridad y muchas familias que viven bajo la línea de la pobreza”, consignó el medio citado.

El Mandatario manifestó no obstante que “podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de Gobierno la pobreza ha disminuido en Chile”.

Resultados

De acuerdo a Emol, los resultados de esta última Casen arrojaron que el 4,9% de la población en Chile se encuentra en situación de pobreza por ingresos, mientras que en 2002 fue de 6,5%. Esto, con la metodología de 2013.



En tanto, al considerar las cifras con la metodología 2024, la pobreza por ingresos queda en 17,3% en 2024, mientras que en 2022, se situaría en un 20,5% (-3,2 pts.).



Cuando este mismo estándar se utiliza para medir años anteriores, la pobreza por ingresos mantiene una tendencia a la baja, con estimaciones de 22,5% en 2017, 28,3% en 2020.



En el caso de la pobreza extrema, la nueva metodología en 2024 sitúa esta tasa en el 6,9%. Aplicada retroactivamente, la estimación también muestra una trayectoria descendente, pues habría alcanzado al 9,2% en 2017, 14,3% en 2020 y en 8,5% en 2022.

