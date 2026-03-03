Home Nacional "boric lamenta decisión de kast de poner fin al traspaso de mando:..."

Boric lamenta decisión de Kast de poner fin al traspaso de mando: “Demos rápidamente por superado este ingrato episodio”

El Mandatario, a través de su cuenta de X, sostuvo que “Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario”.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Gabriel Boric lamentó este lunes la decisión del Mandatario electo, José Antonio Kast, de dar por terminado el proceso de traspaso de mando, debido a que “no confiamos en la información que se nos está entregando”.

A través de su cuenta de X, Boric expresó: “Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos”.

“Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario”, añadió.

“Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”, concluyó.

Kast puso fin al proceso de traspaso: “No confiamos en información que se está entregando”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
