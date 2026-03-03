Home Nacional "kast puso fin al proceso de traspaso: “no confiamos en info..."

Kast puso fin al proceso de traspaso: “No confiamos en información que se está entregando”

El Mandatario electo dijo que en la conversación del 18 de febrero con el Presidente Boric solo se alcanzó a “enunciar” el problema del cable chino, al final de una conversación de 16 minutos que comenzó con el tema de la niñez, la paz en La Araucanía y al final el cable submarino.

Patricia Schüller Gamboa
Tras la fallida reunión bilateral en La Moneda, el Mandatario electo, José Antonio Kast, dio por terminado el proceso de traspaso de mando entre el Gobierno y las autoridades electas, debido a que “no confiamos en la información que se nos está entregando”.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), junto a sus ministros designados, dijo que en la conversación del 18 de febrero con el Presidente Boric solo se alcanzó a “enunciar” el problema del cable chino, al final de una conversación de 16 minutos que comenzó con el tema de la niñez, la paz en La Araucanía y al final el cable submarino.

“Finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable, y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él, y al parecer otras autoridades que no menciona, respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Como les digo, fueron temas que se enuncian respecto de estas cuatro situaciones”, recordó Kast.

“A nuestro juicio hay falta de transparencia”


Agregó que “yo en la misma conversación, como ya es una conversación que ha pasado a ser pública, le manifiesto mi preocupación por algunos temas adicionales que no han salido todavía a la palestra sobre la grave situación fiscal que afecta a nuestro país”.

Además, sobre el cable chino, “le solicité aclarar sus dichos porque se prestan para confusión”.

“A nuestro juicio hay falta de transparencia y lo hemos visto en distintos ministerios y reparticiones donde nos dicen que todo está bien”, añadió el Presidente electo.

También expresó que, por el cable chino, “en general, lo que hemos visto es una contradicción permanente, dependiendo del día y la hora en que se refieren a esta situación compleja, que es no solamente de telecomunicaciones, también hay una asociación geopolítica que ya se había dado hace años atrás”.

Tras anunciar el cese del proceso de traspaso, Kast informó que “nos enfocaremos en la preparación del gobierno. Ahora empieza la fuerza administrativa para contrastar datos”.

Elizalde detalló llamada de Boric a Kast el 18 de febrero en la que habló del cable chino
