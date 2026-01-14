Home Nacional "boric lamentó fallo que absolvió a crespo en caso gatica: “me pro..."

Boric lamentó fallo que absolvió a Crespo en caso Gatica: “Me provoca un desgarro muy grande”

El Presidente abordó el veredicto y expresó que “cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”.

Leonardo Medina
El Presidente Gabriel Boric lamentó el veredicto que absolvió este martes al excarabinero Claudio Crespo, acusado de cegar al actual diputado electo, Gustavo Gatica, durante el estallido social de 2019.

En una entrevista con “Tolerancia Cero” de CNN Chile, el Mandatario afirmó que lo “primero debe ser empatizar con Gustavo Gatica y su familia, destacando la humanidad y templanza” con que han enfrentado el proceso

“Pese a todo lo que ha sufrido, Gustavo proyecta humanidad, y eso da cuenta del tremendo aporte que va a ser en el Parlamento en el futuro”, añadió.

El jefe de Estado recalcó que aún no se conoce la sentencia completa, sino solo el veredicto, por lo que consideró “precipitado” sacar conclusiones definitivas respecto a los fundamentos jurídicos del fallo.

“Conocemos lo que dijo la jueza, pero no el detalle. Lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”, aseveró.

Asimismo, indicó que “resulta duro, yo estoy triste, a mí me provoca un desgarro muy grande”.

Además, el Presidente expresó sus dudas frente al uso de la legítima defensa como argumento absolutorio, particularmente en relación con el principio de proporcionalidad.

“Me cuesta imaginar qué proporcionalidad hay entre un integrante de Fuerzas Especiales, con todo su equipamiento, y un manifestante que no estaba armado, considerando las consecuencias que tuvo”, afirmó.

En el veredicto, el tribunal consideró un contexto de violencia y un peligro inminente para los funcionarios policiales, argumentando un uso progresivo de medios disuasivos.

Sin embargo, Boric insistió en que la proporcionalidad sigue siendo un punto crítico que deberá analizarse en detalle cuando se conozca la sentencia íntegra.

Gatica no descarta ir a cortes internacionales tras absolución de Crespo: “Vamos a llegar hasta la última instancia”
Crespo tras ser absuelto en caso Gatica: “Este triunfo se lo doy a Carabineros”
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

