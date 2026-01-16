Boric llama a la unidad en el oficialismo: “La izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a las tensiones al interior del oficialismo y llamó a las fuerzas progresistas a “dejar de lado las diferencias”, luego de la absolución de Claudio Crespo y las críticas por apoyar la Ley Naín-Retamal.

Durante la ceremonia del inicio de los pagos del Seguro Social, el Mandatario utilizó como ejemplo la pluralidad de su comité político, apuntando a que existió la cohesión necesaria para impulsar las reformas de su Gobierno.

En este sentido, el jefe de Estado manifestó que “la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender justamente cosas como la reforma de pensiones. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad es cuando mas logramos avanzar”.

“Miren ustedes, las cuarenta horas, el Copago cero, la política de trenes para Chile, el aumento del sueldo mínimo, esta misma reforma de pensiones, el royalty minero. Todo lo que hemos avanzado en derechos sociales universales durante nuestro gobierno ha sido única y exclusivamente porque hemos estado unidos”, añadió.

A la vez, el Mandatario recalcó que separados “no hubiésemos logrado estas reformas que han mejorado la calidad de vida del pueblo de Chile de manera concreta”.

Por lo mismo, llamó “a todas las fuerzas progresistas como Presidente de la República, pero como ciudadano, a que hay que dejar de lado las diferencias, hay que conversar cuando hayan legítimas discrepancias entre nosotros, pero salir adelante siempre juntos, con las manos unidas y con el pueblo, con la gente, desde los territorios”.