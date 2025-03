Boric promulgó la reforma previsional con críticas a Matthei y republicanos

El Presidente Gabriel Boric firmó este jueves el decreto de ley para promulgar la reforma de pensiones, acompañado por los ministros Jeannette Jara (Trabajo) y Mario Marcel (Hacienda), además de otras autoridades.

La ceremonia se realizó en el Centro Cultural y Deportivo Chimkowe, en Peñalolén, ante un numeroso público y parlamentarios oficialistas.



A la actividad había sido invitada la expresidenta Michelle Bachelet, quien no pudo asistir debido a problemas de salud. Tras la firma del decreto, la ministra Jara pronunció un discurso de 18 minutos en el que fue ovacionada por los asistentes. Incluso se escucharon cánticos que la impulsaban como posible candidata presidencial.



En su intervención, Boric destacó que “la reforma previsional finalmente se aprobó después de más de una década de intentos fallidos. Beneficiará a 2.8 millones de jubilados y trabajadores, pese a la oposición de algunos sectores que defendían intereses particulares”.



El Mandatario también recordó otras iniciativas clave de su administración, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del sueldo mínimo y la creación del Ministerio de Seguridad, que entrará en vigencia el 1 de abril.



En este contexto, lanzó una crítica a la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, recordando que “en 2012, cuando era ministra del Trabajo, se opuso a subir el sueldo mínimo a $250.000, argumentando que afectaría a las empresas”. Boric contrastó esta postura con el actual salario mínimo de $510.000, alcanzado a través del diálogo social.



“Cuando dijimos que íbamos a subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos y hoy día está en 510 mil pesos, hubo varios que nos dijeron también que era imposible. Había una ministra hace un tiempo que decía que no podía llegar a los 250 mil pesos, que eso era una muy mala idea. Averigüen qué ministra era”, recordó Boric.



“Y hoy día estamos en los 510 mil pesos, pero no es solamente gracias al gobierno, es gracias a la conversación que lideró la ministra Jara entre empresarios, trabajadores y gobierno. Porque es con diálogo social, es con conversación, con porfía, con movilización también, que podemos conseguir nuestras metas”, dijo.



El Jefe de Estado también enfatizó que la reforma de pensiones fue un logro colectivo, agradeciendo a los parlamentarios oficialistas por su apoyo y a algunos legisladores de oposición que se sumaron a la iniciativa. Destacó la importancia de la negociación política para alcanzar acuerdos en beneficio de la ciudadanía.



“Gracias a los parlamentarios que nos acompañaron. Acá hay muchos parlamentarios oficialistas que estuvieron defendiendo la reforma en el Congreso. Muchísimas gracias. Y le agradezco también a los parlamentarios de oposición que se atrevieron a buscar espacios de conversación, porque la política, la buena política, consiste en ponernos de acuerdo entre quienes pensamos distintos por un bien superior, que es el bien del pueblo de Chile”, insistió.



Finalmente, cuestionó la postura del Partido Republicano, que se restó del diálogo, diferenciándolo de Chile Vamos y otros sectores de la oposición que sí estuvieron dispuestos a buscar consensos. Con ello, reafirmó su llamado a la colaboración política para avanzar en reformas clave para el país.



“Hubo varios que se atrevieron a dar ese paso. No al Partido Republicano, por supuesto. Pero hubo varios que sí lo hicieron en Chile Vamos. Y en parlamentarios independientes de la Democracia Cristiana que no son parte del oficialismo y que apoyaron, y es importante, apoyaron este proyecto”, criticó.